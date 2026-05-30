CHP'liler "Özgür" gelecek sloganı ile Güvenpark önünde!

CHP'li Umut Akdoğan da Dilan Halk TV Muhabiri Dilan Altürk'e konuştu:

" Ankara'da olup bizi dinleyen kim varsa lütfen, Pijamasını çıkartsın, elindeki kumandasını bıraksın ve Güvenpark'a gelsin.

Çünkü bize bir bayramı zehir ettiler. Bize zehir ettikleri bayramın coşkusunu biz şu anda Güvenpark'ta yaşıyoruz. Bize zehir ettikleri bayramın tadını biz şu anda Güvenpark'ta çıkartıyoruz.

Burada hiç kimse taşınarak gelmedi. Eğer otobüsler de organize edildiyse, otobüse binen insanlar parasını cebinden verdiler ve buraya geldiler. İşte bugün Ankara Güvenpark'ta bir destan yazılıyor. Bugün Ankara Güvenpark'ta bazı şeyler yeniden başlıyor. Bugün Ankara Güvenpark'ta Cumhuriyet Halk Partisi üçüncü kez kuruluyor.

Bugün Ankara Güvenpark'ta; binalara sıkışanlara, duvarların arasında sıkışanlara, barların, meyhanelerin fedailerinden medet umanlara bir cevap veriliyor. Burada sadece vatandaş var, eski bir otobüs var, derme çatma bir ses sistemi var. Başka hiçbir şey yok. Ama inanç var, ama kararlılık var, ama iktidar hedefi var.

Bizi partiden atacaklarını söylüyorlar. Bizi partiden atarlarsa, biz bu milletin kucağına düşeriz. Bu insanların bağrına düşeriz. Bizi partiden atarlarsa, biz yine bu insanların kollarında yükseliriz. Dolayısıyla herkesin aklını başına devşirme vaktidir.

Muhabir: Çok fazla milletvekilleri burada, CHP'li milletvekilleri de koridor açtı şu anda, Özgür Özel'in gelmesini bekliyorlar. Burada Özgür Özel'in vereceği mesajlar elbette kritik olacak. Vatandaşlar da Türk bayraklarıyla buraya geldiler. Aslında 9 gündür bu kalabalığı biz görüyoruz Özgür Özel'in yaptığı çağrılar sonrası ama bugün bir farklı Ankara. Bu kalabalığa ilişkin ne söylersiniz?

Umut Bey: Bakın şunu bütün yurttaşlarımız bilsin. Sosyal medya hesaplarımıza el koydular, duyuramadık. İlçe başkanlıklarımızın, il başkanlıklarımızın SMS sistemlerine el koydular, duyuramadık. Çoğu yerde telefonları kapattılar, duyuramadık.

Kulaktan kulağa yayılan bir kalabalık bugün burada. Kulaktan kulağa yayılarak toplanan bir kalabalık burada. Niye biliyor musunuz? Ben 40 yaşındayım, 27 senedir siyasetin içindeyim. Sadece şunu öğrendim: Haksız siyaset, halksız siyasettir. Eğer bir siyaset haksızsa, o siyaset halksızdır.

Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada yurttaşlarımız bize şu mesajı veriyor: "Siz haklısınız" diyor, "Biz sizin yanınızdayız" diyor. "Cumhuriyet Halk Partisi fiilen kapatılmıştır" diyor. "Cumhuriyet Halk Partisi'ne el koyulmuştur" diyor.

Biz yüzde 40 cam tavanını kırmış ve iktidara giderken bizim başımıza bu işler getirildi. Şimdi mesele şudur: Artık kişilerin ve kurumların önemi kalmamıştır. Artık önemli olan halkın iradesidir. Halkın iradesi Özgür Özel'in yanındadır.

Bir şey daha söylemek istiyorum. Bugün burada TOMA da yok, polis de yok, zorluk da yok, biber gazı da yok. Barış havası var. Gidip Ankara Valiliği'ne dilekçe vererek bugün burada bu güzel bayramlaşmanın yapılmasını engellemek isteyen kayyum CHP yönetiminin ne olduğunu bütün yurttaşlarımız biliyor.

Tekrar çağrı yapıyorum: Ankaralılar, hala beni televizyonda dinliyorsanız, Genel Başkanımız buraya gelecek, sizlerle el sıkışacak, bayramlaşacak. Özgür Özel'e sarılmak isteyenler, Özgür Özel'le bayramlaşmak isteyenler, Özgür Özel'le tokalaşmak isteyenler gelsinler ve Güvenpark'ta bizimle olsunlar. Belki de hava kararana kadar bizler burada olacağız. Ankaralılar kalkın ve Güvenpark'a gelin!"