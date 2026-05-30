Valizini alıp da giderken az daha ağlayacaktı: Şimdi tarih yazdı
Türk voleybolunun yıldız isimlerinden Meliha Diken, Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrılırken ağlamaklı gözlerle veda etmişti. Şimdi ise tarihe geçti.
Uzun yıllar Sultanlar Ligi'nin güçlü takımlarında oynadı Meliha Diken. Yıldız oyuncu Fenerbahçe, VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit gibi şampiyonluğa oynayan takımlarda yer aldı.
Filenin Sultanları'nda da yıllarca forma giydi. A Milli Takım'ın başarılarında büyük rol oynadı. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda vardı. Avrupa Şampiyonası’nda gümüş ve bronz madalyalar kazandı. Avrupa Oyunları ve Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.
Sezon sonunda ise Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı. Tesislere son kez gelip de valizini toplayıp, giderken 12 gün önce az daha ağlayacaktı. Vedalaşırken gözleri dolu dolu olmuştu.
32 yaşındaki Meliha'nın bundan sonra hangi takımda oynayacağı merak konusuydu. 1.92 boyundaki yıldıza hem yurt içinden, hem de yurt dışından ilgi olduğunu biliniyordu. Avrupa'ya mı çıkacaktı, Sultanlar Ligi'nde mi kalacaktı?
"Hiçbiri" dedi Meliha Diken. Ve yeni takımı resmen açıklandı. Bu ilk kez oluyordu. Meliha Diken tarihe geçmeyi de başardı.
Meliha Diken, yurdundan çok uzaklarda, bir başka kıtada, Amerika'da artık. ABD profesyonel ligi League One Volleyball'da (LOVB) oynayacak.
LOVB takımı Madison, Meliha Diken'i kadrosuna kattığını düzenlenen törenle açıkladı. Böylece Meliha Diken, LOVB'da forma giyen ilk Türk oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.
Güle güle Meliha. Yolun açık olsun. Meliha uzakta da olsa kalbi Türkiye ile atacak, milyonlar da onun başarılarından gurur duyacak.