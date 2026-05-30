Dün "Bindirilmiş Kıta" diyorlardı, bugün Kılıçdaroğlu için otobüs kaldırdılar!
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşması için çevre illerden otobüs kaldırıldı. Başka kentlerden gelen isimler genel merkezde Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacak.
Kılıçdaroğlu, polis tahliyesinin ardından CHP Genel Merkezi’ne ilk kez gidecek. CHP teşkilatlarının CHP Lideri Özgür Özel’in Güvenpark buluşmasına yönelmesi üzerine Kılıçdaroğlu ekibi çevre illerden otobüs kaldırıldı.
Tartışmalı “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Valiliğine verdiği dilekçenin ardından polis zoruyla tahliye edilen CHP Genel Merkezi’ne bugün ilk kez gidecek.
Kılıçdaroğlu’nun saat 14.00’te Genel Merkez bahçesinde “Halk Buluşması” adıyla bir konuşma yapması bekleniyor. Aynı saatte CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kızılay Güvenpark’ın karşısındaki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde halk buluşması düzenleyecek.
MERDİVENLERDE KONUŞUP GÜVERCİN UÇURACAK
Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu’nun posteri asıldı. Posterin altında yer alan "Şimdi arınma zamanı" ifadesi ve alana kurulan dev ekrandaki "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" yazısı dikkat çekti. Ayrıca genel merkezin çevresine "Adalet ve Liyakat" yazılı pankartlar asılacağı, katılanlara Türk bayrağı ve CHP bayrağı dağıtılacağı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu’nun alanda “Gül ki Güller Açsın” şarkısıyla karşılanacağı ifade ediliyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kürsüye Nazım Hikmet şiiri eşliğinde çıkacağı ve konuşmasını tamamladıktan sonra beyaz güvercin uçuracağı gelen bilgiler arasında.
T24'ün aktardığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Genel Merkez bahçesinde toplananlara hitap edecek. Konuşma için bahçeye herhangi bir sahne veya otobüs kurulumu yapılmayacak; Kılıçdaroğlu hitabını doğrudan ana binadaki "CHP" yazısının yer aldığı merdivenlerin üzerinden gerçekleştirecek.
Otobüs sefereri ile gelenler genel merkezde
Çevre illerden Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşması için gelenler CHP Genel Merkezi'ne vardı. Kılıçaroğlu'na destek sloganları atılmaya başlandı.
NELER YAŞANDI? DÜN 'BİNDİRİLMİŞ KITALAR' DİYORLARDI ŞİMDİ OTOBÜS KALDIRDILAR
21 Mayıs’ta verilen mutlak butlan kararıyla CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi görevden uzaklaştırılmış, Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkanlık koltuğuna getirilmişti. Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs’ta Ankara Valiliğine başvurarak CHP Genel Merkezi’nin tahliye edilmesini istemişti. Polis, Genel Merkez’e kapıyı kırarak girmişti.
ÇEVRE İLLERDEN OTOBÜS SEFERBERLİĞİ
Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki buluşması için günler öncesinden hazırlık yapıldı. Ancak CHP teşkilatlarının önemli bölümünün Kılıçdaroğlu yerine CHP Lideri Özgür Özel’in Güvenpark’taki programına katılma kararı aldığı belirtildi.
Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’na yakın çevrelerin, Genel Merkez çevresinin kalabalık görünmesi için farklı illerden otobüs kaldırdığı ortaya çıktı.
Tunceli, Manisa, İzmir ve Aydın başta olmak üzere birçok şehirden Ankara’ya otobüs seferleri organize edildi.
Kılıçdaroğlu cephesinden eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, bu otobüslerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da Aydın’dan yapılacak katılım çağrısını duyurdu.
BİNDİRİLMİŞ KITA ELEŞTİRİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Otobüs seferleri, Kılıçdaroğlu destekçilerinin daha önce Özgür Özel’in mitingleri için kullandığı “Bindirilmiş kıtalar” eleştirisini de yeniden gündeme taşıdı.
Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin son bir yılda Özel’in mitinglerindeki kalabalıklar için “Taşıma kalabalık” ve “Örgüt inanmıyor” yorumları yapması, Ankara buluşması öncesindeki otobüs organizasyonuyla birlikte tartışma konusu oldu.
Sosyal medyada, “Son bir yıldaki mitinglere ‘bindirilmiş kıta’ diyenlerin bugün bunu yapması her şeyi anlatıyor” yorumları yapıldı.
Ankara’daki buluşma için yaklaşık 15 bin kişilik katılım hedeflendiği öne sürüldü. Ancak tüm hazırlıklara rağmen beklenen kalabalığın sağlanamayacağı değerlendirmesi yapıldığı iddia edildi.
Gözler bugün Ankara’da aynı saatte yapılacak iki ayrı programa çevrildi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde, Özgür Özel ise Güvenpark karşısındaki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde partililerle buluşacak.