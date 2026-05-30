Dün "Bindirilmiş Kıta" diyorlardı, bugün Kılıçdaroğlu için otobüs kaldırdılar!

Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu’nun posteri asıldı. Posterin altında yer alan "Şimdi arınma zamanı" ifadesi ve alana kurulan dev ekrandaki "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" yazısı dikkat çekti. Ayrıca genel merkezin çevresine "Adalet ve Liyakat" yazılı pankartlar asılacağı, katılanlara Türk bayrağı ve CHP bayrağı dağıtılacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun alanda “Gül ki Güller Açsın” şarkısıyla karşılanacağı ifade ediliyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kürsüye Nazım Hikmet şiiri eşliğinde çıkacağı ve konuşmasını tamamladıktan sonra beyaz güvercin uçuracağı gelen bilgiler arasında.

T24'ün aktardığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Genel Merkez bahçesinde toplananlara hitap edecek. Konuşma için bahçeye herhangi bir sahne veya otobüs kurulumu yapılmayacak; Kılıçdaroğlu hitabını doğrudan ana binadaki "CHP" yazısının yer aldığı merdivenlerin üzerinden gerçekleştirecek.