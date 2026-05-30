Kılıçdaroğlu'nun TESEV üyeliği yine gündemde! Siyaset Bilimci profesörden Yarkadaş hatırlatması

Siyaset Bilimci Prof. Cangül Örnek, CHP'deki butlan süreci ile başlatılan krizi ele aldığı yazısında Kılıçdaroğlu'nun geçmişine ilişkin çok ilginç ve dikkat çekici hatırlatmalar yaptı.

Prof. Örnek, Sol'da yayınlanan "TESEV’de test edilmiş bir lider: Kemal Kılıçdaroğlu" başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'nun TESEV üyeliğine, siyasete giriş referanslarına ve TESEV üyeliğinin hala devam edip etmediğine ilişkin çarpıcı hatırlatmalar yaptı.

SOROS 1, KILIÇDAROĞLU 183. KURUCU

Örnek, küresel siyasete yön verme hedefindeki George Soros tarafından finanse edilen TESEV’in 183 numaları kurucu üyesinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu hatırlattı. Vakfın kurulması için gerekli 'vakıf senedi'nin hissedarları arasında olduğunu yazdı.

Örnek'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlığı süresince TESEV üyeliğini gizli tuttu. Çünkü 2000’lerin ortasından itibaren TESEV, rejim kavgasında orduyu sıkıştırmak isteyen Fethullahçılara demokratikleştirme, güvenlik reformları, asker-sivil ilişkileri gibi konularda tartışma yaratan raporlar yazdırmaktaydı. Fethullahçılar TESEV’de rapor yazarken Ergenekon süreci sürmekteydi. Kılıçdaroğlu ise bu dönem boyunca TESEV üyeliğini sonlandırmamıştı."

Örnek, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun yollarının tıpkı butlan kararında olduğu gibi TESEV yoluyla da kesiştiğini hatırlattı:

"Siyasete atılırken Kılıçdaroğlu'na Ethem Sancak’ın referans olduğu söyleniyor. Sancak’la aynı anda TESEV yönetiminde yer alan Cüneyd Zapsu ise Erdoğan’ı ABD yönetimine ve AB’ye lanse eden sermayedar olarak biliniyor. Yani TESEV YDK'sinde Kılıçdaroğlu’nun referansı ile Erdoğan’ın referansı birlikte görev üstleniyordu."

"TESEV ÜYELİĞİNİ HABERLEŞTİREN BARIŞ YARKADAŞ"

Son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Barış Yarkadaş'a ilişkin de dikkat çeken bir hatırlatmaya yer verdi Cangül Örnek. Kılıçdaroğlu'nun TESEV üyeliğini Türkiye'ye duyuran ismin Yarkadaş olduğunu yazdı:

"Şimdi Kılıçdaroğlu’nun TESEV üyeliğinin nasıl ortaya çıktığını hatırlatmak istiyorum ki Türkiye siyasetinin nasıl bir bataklığa dönüştüğü anlaşılsın.

Kılıçdaroğlu’nun bahsini geçirmediği TESEV üyeliğini o zamanlar başında bulunduğu Gerçek Gündem’de belgeli olarak haberleştiren kişi, şimdi Kılıçdaroğlu’nun kayyım olarak atanmasını kutlamak için CHP’nin kapısında davul çalan Barış Yarkadaş’tı. Belgeyi Yarkadaş’a Gürsel Tekin’in verdiği ileri sürülüyordu ancak bu iddianın doğruluğu bilinmiyor. Kesin olan, Yarkadaş’ın 13 Kasım 2011 tarihli Gerçek Gündem köşe yazısında Kılıçdaroğlu’nu ideolojik olarak TESEV etkisinde olmakla eleştirdiği bir yazı yazmış olduğudur. Yazı, muhtemelen Yarkadaş’ın CHP milletvekili olması üzerine silindiği halde farklı yollardan yazıya ulaşmak mümkün. Bu bilgi ortaya çıkar çıkmaz o günkü CHP tarafından hızla yalanlanmış ve ardından Kılıçdaroğlu bizzat itiraf edene kadar çeşitli tartışma ve spekülasyonlara konu olmuştu. O sırada Fethullahçıların önde gelen savunucularından Nagehan Alçı, Kılıçdaroğlu ile Açık Toplum Enstitüsü Türkiye temsilcisi Hakan Altınay’ın çok yakın dost olduklarını, TESEV üyeliğinde de bir gariplik olmadığını savunuyordu."

Cangül Örnek yazısının sonunda bir soru da sordu. Kılıçdaroğlu'nun TESEV üyeliği sürüyor mu? Sürüyorsa TESEV'in hangi görüşlerini sahipleniyor, hangilerini sahiplenmiyor?