İşte Gürsel Tekin'in Kılıçdaroğlu arşivi! Demediğini bırakmamıştı, bugün en ateşli savunucusu!

Geçmişte Kılıçdaroğlu yönetimine “genel merkezde çete var” diyerek tepki gösteren, aday belirleme süreçlerinde “şahsi yakınlık ve keyfilik” eleştirisi yapan, “güdülmeye itiraz ediyorum” sözleriyle parti yönetimine meydan okuyan Gürsel Tekin, bugün Kılıçdaroğlu’na yönelik tepkiler karşısında ihraç mesajı veren isimlerden biri oldu.

Tekin’in “Önce küçülelim sonra büyürüz” sözleri, CHP’de yeni bir tasfiye dalgası tartışmasını büyüttü.

Geçmişte genel merkezin işleyişine itiraz eden Tekin’in bugün Kılıçdaroğlu cephesinde yer alması, parti içindeki “Kimler kimlerle, nereden nereye” tartışmasını yeniden alevlendirdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, tartışmalı mutlak butlan kararı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun en güçlü destekçilerinden biri hâline geldi.

CHP’lilerin kararı ‘AKP yargısı’ diyerek siyasi bulması ve Kılıçdaroğlu’na yönelik “Hain Kemal” sloganları atılması sonrası, Kılıçdaroğlu cephesinden muhalif isimlerin partiden ihraç edilebileceğine yönelik mesajlar gelmeye başladı.

TGRT yayınında konuşan Tekin de bu tartışmaların ortasında ihraç mesajı olarak yorumlanan şu sözleri kullandı: “Kılıçdaroğlu’na ‘Hain Kemal’ diyenleri biz partide mi besleyeceğiz? Önce küçülelim sonra büyürüz.”

Ancak Tekin’in geçmişte Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik sert sözleri ve parti içi çıkışları yeniden gündem oldu. Tekin, yıllar içinde Kılıçdaroğlu yönetimiyle birçok kez karşı karşıya geldi.

Kimi zaman istifa etti, kimi zaman aday belirleme süreçlerini eleştirdi, kimi zaman da genel merkezin çizgisine açıkça itiraz etti.

2012'DE KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN BAYRAĞI ÇEKİP İSTİFA ETMİŞTİ

Tekin’in en sert çıkışlarından biri 4 Mayıs 2012’de yaşandı. Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Tekin, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede parti yönetimini hedef aldı.

Tekin, Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle seslendi:

“AKP başka bir Türkiye kuruyor. Sürece müdahale edilmiyor. Genel merkezde bir çete var ve lütfen bu çeteyi dağıtın. Bu partiyi eğer Erdoğan Toprak ve Gürsel Erol gibi isimlerle yönetecekseniz, beni arada maydanoz yapmayın.”

Kılıçdaroğlu’ndan beklediği desteği bulamayan Tekin, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etti. Tekin’in Kılıçdaroğlu’na sunduğu ilk öneriler arasında bazı MYK üyelerinin görevden uzaklaştırılması da vardı.

O ZAMANLAR BİR DE KURULTAY ELEŞTİRİSİ YAPMIŞ

Tekin’in o görüşmede şu değerlendirmeyi yaptığı aktarıldı:

“Parti iyi gitmiyor. Birlik ve beraberlik kayboldu. CHP’ye başka yapılardan gelmek ayıp da suç da değil. Ancak, CHP’nin yapısını, karakterini değiştirmeye yönelik çabalar da ortada. Sanki yıllardır CHP’li kalanlardan intikam alınıyor. ‘Önder Sav’ın delegesi’ denilen delege sizi 3 sefer genel başkan seçti. Şimdi neden o delegeleri örseliyor arkadaşlarınız? Bazı MYK üyelerini MYK’dan en kısa sürede uzaklaştırın.”

"GÜDÜLMEYE İTİRAZ EDİYORUM" DEMİŞ

Tekin, istifasının ardından 5 Mayıs 2012’de İstanbul’a geldi. Havaalanında 600 araçlık konvoyla karşılanan Tekin, burada da parti yönetimine mesajlar verdi.

Tekin, “Çare, demokratik yeni bir CHP’dir” dedi. İstanbul’daki gövde gösterisinde de “Biz, CHP’nin Türkiye’nin yüreği olmasının peşindeyiz” ifadelerini kullandı.

Tekin, o dönemki çıkışını şu sözlerle anlattı: “Kurulu nizama itiraz kültürü olmayan toplumlar güdülen toplumlardır. Güdülmeye itiraz ediyorum. Genel gidişata itirazım var. Bu itirazın bedeli varsa da öderim. Hala heyecan duyuyorum hiç geri durmadan.”

2019'DA KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK CEPHE ALDI

Tekin’in Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik bir başka sert çıkışı 11 Şubat 2019’da geldi. Yerel seçimler öncesinde CHP’de aday belirleme sürecini eleştiren Tekin, partide liyakat ilkesinin geri plana itildiğini söyledi.

Tekin, “Biz eskiden kim CHP’ye bir oy fazla kazandırırsa o aday olmalıdır derdik. Bugün CHP’nin oy kazanmasından ve başarısından başka ölçütler de devreye girmiş durumda. Kişisel, şahsi ölçütler ve keyfilik ne yazık ki maliyetsiz değildir. 31 Mart’ta bu maliyet ile partimizin karşılaşmamasını umut ediyoruz” dedi.

Tekin, aday belirleme sürecinde kişisel yakınlıkların öne çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Biz liyakatı savunan bir partiyiz. Liyakat ilkesinin her yere egemen olmasını isteriz.”

Tekin, açıklamasının devamında eleştirisini daha da sertleştirdi: “Liyakat ilkesi bir kenara bırakıldı, şahsi yakınlık ve tutum öne çıkartıldı.”

KURULTAY İSTEYENLERİN YANINDA DURMUŞ

Tekin, 2019’daki açıklamasında olağanüstü kurultay isteyen bazı belediye başkanlarının yeniden aday yapılmadığını da savundu.

Tekin, bu durumu şu sözlerle eleştirdi:

“Birçok ilde partimize ve vatandaşa başarıyla hizmet eden belediye başkanlarımız yalnızca olağanüstü kurultay talep ettikleri için yeniden aday gösterilmedi. Yine bazı illerde seçimi kazanabilecek seviyede olan halk desteği bulunan arkadaşlarımız da aynı gerekçeyle adaylık dışında bırakıldı. Bu CHP tarihine, kültürüne yakışan bir adım değildir.”

Tekin, CHP tabanının başarı beklentisine dikkat çekerek “Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz” dedi.

"YETKİSİ YOK" SÖZLERİ ONU 'KIRMIŞTI'

Ekim 2022’de Tekin, HDP’ye bakanlık verilebileceğine yönelik sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamalara da sert tepki göstermişti. Katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu’na kırgın olduğunu söyleyen Tekin, “Yetkisi yok, etkisi yok” değerlendirmesine karşı çıktı.

Tekin, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Böyle laflar olur mu? Yetkisi yok, etkisi yok. Ne yetkisi? Mal mı paylaşmışım, ne demişim?”

2010'DA CHP'Lİ TOPUZ İKİLİ OYNAMA SUÇLAMASI YAPMIŞTI

Gürsel Tekin’in CHP içindeki rolü, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık döneminin başında da tartışma konusu olmuştu. Mayıs 2010’da CHP İstanbul Milletvekili Ali Topuz, parti organları için ikinci liste hazırlandığı iddialarına tepki gösterirken isim vermeden Tekin’i hedef aldı.

Topuz, “Bir Baykal’ın evinde, bir Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alarak, her tarafı idare ederek, yenilikçi devrim yapmaya kalkışmasınlar” dedi.