Son Dakika | Muğla'da korku dolu anlar! Tur teknesi battı, ekipler sevk edildi
Son dakika... Muğla-Marmaris'te henüz belirlenemeyen nedenle su alan tur teknesi battı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknede 110 yolcu olduğu öğrenildi.
Marmaris Körfezi'nde tura çıkan "Big Boss" isimli tur teknesi, Cennet Adası açıklarındaki Akvaryum Koyu'nda battı.
Tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle arıza meydana geldi. Arızanın fark edilmesi üzerine tekne, karaya yakın bir noktaya yönlendirildi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
YOLCULAR KURTARILDI
Teknede 110 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Yolcular, bölgedeki aynı firmaya ait başka bir tur teknesine güvenli şekilde tahliye edildi. Tekne sulara gömüldü. (AA, DHA)
