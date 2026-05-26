Demokrasinin yeni rengi: “Beyaz gömlek”

Sabah kalktığınızda ne giyeceğinizi düşündünüz mü hiç, siyasi bir tercih yapıyorum diye? Büyük ihtimalle hayır. Çoğumuz dolabı açar, rahat bir şey alır, evden çıkarız. Ama bazen sadece o dolaptan çıkan kıyafet, sizi düşündüğünüzden çok daha büyük bir şeyin parçası yapar. 2025'te milyonlarca insan, meydanlara giderken beyaz giysilerini seçti. Parti rengi değildi bu, rozet de değildi; sadece beyazdı. Ama o beyazın ne demek olduğunu herkes biliyordu. Çünkü tarih boyunca insanlar, söyleyemediklerini giydiler. Bazen bir renk, bazen bir kumaş, bazen sadece bir gömlek tüm bunlar, kelimelerden önce konuştu. Bu makalede Türkiye'de giyimin siyasetle nasıl bu kadar iç içe geçtiğini, modanın bir isyan biçimine nasıl dönüştüğünü ve demokrasinin hangi renge büründüğünü anlatmaya çalışıyorum. Okurken belki siz de dolabınıza farklı gözlerle bakacaksınız.

İzmir mitingi: İnsanların bir arada bulunması her zaman siyasi bir dil taşır

Bir Renk, Bin Söz

Her dönemin modası bir siyasi manifestodur. Fransız Devrimi'nde mavi-kırmızı-beyaz kokartlar devrimin diliydiyse; 20. yüzyılda sivil haklar hareketlerinde siyah deri ceketler, ikinci dalga feminizmde mor bantlar, günümüzde ise Türkiye sokaklarında beyaz kıyafetler özgürlüğün simgesine dönüştü. Giysiler yalnızca vücudu örtmez; fikri, tavrı ve isyanı da örter ya da tam tersine, açığa çıkarır.

Demokrasinin Rengi: Tarihin Paleti

"Demokrasinin rengi" sorduğunuzda, pek çok kişi farklı bir yanıt verir. Bu çeşitlilik, demokrasinin kendisi gibi, çoğulcu yapısının bir yansımasıdır. Ancak tarihsel inceleme yapıldığında bazı renkler öne çıkar.

Mor: İktidar ve Özgürlüğün Kesişimi

Mor, antik çağlardan bu yana hem iktidarın hem de karşı çıkışın rengi olagelmiştir. Romalı cumhuriyetçiler senato cüppelerinde mordan iplik taşırken yüzyıllar sonra yeterli oy hakkına sahip olmayan kadınlar 1908 Londra yürüyüşünde mor, beyaz ve yeşil kombinasyonu ile sokaklara döküldü. Bu üçlü, feminist demokrasi hareketinin en kalıcı renk kodlarından biri haline geldi.

Kırmızı: Emek ve Direniş

Kırmızı, tarihsel olarak emek hareketleri ve sol siyasi akımlarla özdeşleşmiştir. Türkiye'de de hem CHP'nin bayraklarında hem de 1 Mayıs yürüyüşlerinde belirleyici bir yer tutar. Kırmızının demokrasi söylemindeki yeri; işçi haklarından ifade özgürlüğüne uzanan geniş bir alanda okunabilir.

Beyaz: Arınma ve Cesaret

Ancak Türkiye özelinde 2025-2026 dönemine bakıldığında, siyasi bir renk olarak beyaz öne çıkmaktadır. Saraçhane'den Kadıköy'e, Ankara meydanlarından Anadolu şehirlerine uzanan demokrasi mitinglerinde beyaz gömlek ve beyaz kıyafetler bir kimlik simgesine dönüştü. Beyaz, barışçıl talep ile kararlı duruşu aynı anda ifade etmektedir.

Moda ve Demokrasi: Podyumdan Meydana

Moda ile demokrasi arasındaki ilişki, yüzeysel bir estetik meselesinin çok ötesindedir. Siyasi hareketler her dönemde kendi "görsel dilini" yaratmıştır; bu dil çoğu zaman söylemden önce gelinir ve toplumun geniş kesimlerine daha hızlı ulaşır.

Türkiye'de Siyasi Kıyafetin Tarihi

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde kıyafet, bir siyasi devrim aracıydı. Şapka Kanunu (1925), kıyafet reformları ve batılı giyim anlayışı; modernleşme projesinin görsel boyutunu oluşturuyordu. Bu süreçte kıyafet, devlet ile yurttaş arasındaki sembolik sözleşmenin somutlaşmış hali haline geldi. Cumhuriyet'in kuruluş ideolojisi, giyimde de kendini var etti.

1970'lerde siyasi kamplaşma kıyafete de yansıdı: solcu gençler denim ve kamuflaj giyerken, sağ hareket daha geleneksel giyim tarzını simgeleştirdi. 1980 askeri darbesi sonrasında üniversitelerde kıyafet kısıtlamaları, başörtüsü tartışması tüm bunlar göstermektedir ki Türkiye'de giyim hiçbir zaman salt estetik olmadı; daima siyasi bir gösterge oldu.

Günümüzdeki Karşılıklar: Beyaz Gömlek Hareketi

2025 Mart'ından itibaren Türkiye genelinde gerçekleşen büyük demokrasi mitinglerinde gözlemlenen en dikkat çekici görsel unsurlardan biri, beyaz kıyafet tercihidir. Sosyal medyada yayılan "beyaz giy, meydana gel" çağrıları, herhangi bir parti gömleği ya da siyasi logo yerine nötr ve kapsayıcı bir görsel dil yaratmayı hedefledi. Bu seçim bilinçliydi: beyaz, öfkeyi değil kararlılığı; bölünmüşlüğü değil birlikteliği anlatıyordu.

1920'ler Cumhuriyet Reformları Şapka, batılı giyim Modernleşme, laiklik 1970'ler Sol Hareketler Denim, kamuflaj İşçi dayanışması, direniş 1990'lar İslamcı Siyaset Tesettür, yeşil ton Kimlik, dini özgürlük 2013 Gezi Parkı Protestoları Kırmızı-beyaz, sivil Kentsel özgürlük, çevre 2025-2026 Demokrasi Mitingleri Beyaz kıyafet Barışçıl talep, birlik

Küresel Bağlam: Moda Bir Siyasi Dil Olarak

Türkiye bu süreçte yalnız değil. Amerika'da yargı atamalarına karşı çıkan senatörlerin beyaz giymeleri, Hong Kong'da göstericilerin siyah seçmeleri, Belarus'ta güvenlik güçlerine karşı çıkan kadınların çiçek taşıması tüm bunlar "moda-siyaset" denkleminin evrenselliğini ortaya koymaktadır. Giyim, sözsüz bir siyasi manifesto işlevi görür; zira bedeni olan herkes bu dile katılabilir, onu taşıyabilir.

Özgür Özel ve Demokrasi Mücadelesi: Bir Direniş Portresi

Mahkeme salonlarında yazılan "mutlak butlan" kararı, sadece bir genel başkanı koltuğundan indirmeye çalışmadı — milyonların sandıkta verdiği iradenin üzerine çizilen bir çizgiydi bu. Ama Özgür Özel, o çizgiye basmadan geçti. Binlerce insanın gözleri önünde, CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde mikrofonu eline aldı ve tarihin sayfalarına şunları kazıdı: "Bizi bu koltuğa delegeler oturttu; sadece onlar kaldırabilir." Atananlar değil, seçilenler konuştu o gece. Polis barikatları taşındı, tahliye emirleri tebliğ edildi ama direnç, bina tahliye edilir gibi tahliye edilmedi. Özel, meclisin koridorlarına yürüdü ve Grup Başkanlığı kürsüsünden sesini yükseltmeye devam etti; çünkü demokrasi, yalnızca seçim sandığında değil, baskı altında eğilmemeyi seçen her yürekte yaşar. 19 Mayıs'ın ışığını önüne alan bu direniş, 19 Mart'ın karanlığını yenip yenemeyeceği sorusunu tarihe soruyor ve tarih, hâlâ cevap bekliyor. Günümüz Türkiye'sinde demokrasi mücadelesinin en görünür isimlerinden biri olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu mücadeleyi yalnızca meydanlarda değil, uluslararası kamuoyunda da sürdürmekte.

19 Mart 2025: Bir Kırılma Anı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te tutuklanması ve diplomasının iptal edilmesiyle başlayan süreç, Türkiye siyasetinde bir milat niteliği taşımaktadır. Özel, bu tarihi "bir darbe girişimi" olarak nitelendirdi ve partisinin ile halkın bu girişime teslim olmadığını açıkladı.

Bu tutuklamanın ardından Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen 60'ı aşkın büyük mitinge toplam 11 milyon kişi katıldı. Kamuoyu yoklamalarının %70'i, halkın hakikatle ve CHP ile birlikte durduğunu gösteriyordu.

Uluslararası Ses: Küresel Demokrasi Dili

Özel, İngilizce yayımlanan uluslararası Journal of Democracy dergisine "Türkiye'nin Demokrasisini Nasıl Yeniden İnşa Ederiz" başlıklı bir makale kaleme aldı. Makalede Türkiye'nin 2013'ten bu yana süregelen demokratik gerilemeyi yaşadığını ve mücadelesini üç ana eksen üzerinden sürdürdüğünü belirtti:

Sokak ve meydanlardaki kitlesel hareketlilik — geniş halk tabanı

— geniş halk tabanı Hukuki süreçler — yargı bağımsızlığı için mücadele

— yargı bağımsızlığı için mücadele Yeni siyasi program inşası — hayat pahalılığı, barınma, ulaşım, eğitim

Sosyalist Enternasyonal'de Demokrasi Çağrısı

Ekim 2025'te Madrid'de gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'nda Özel, Türkiye'de yaşananların bir iç mesele olmadığını; küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları ilgilendirdiğini vurguladı. "Otoriterlik bulaşıcı bir hastalıktır; ama demokrasi ve umut da bulaşıcıdır" diyerek uluslararası dayanışmaya çağırdı.

"Türkiye'nin yeniden demokratik, hukuk devletine dayalı bir Cumhuriyet olması için bu yoldan geri dönmeyeceğiz."— Özgür Özel, CHP Genel Başkanı

Moda ve Demokrasi Nerede Buluşuyor?

Demokrasi mitingleri ile moda arasındaki bağı yalnızca estetik düzeyde okumak yetersiz. Bu birleşimi anlamlandıran birkaç temel kavram öne çıkmakta.

Kolektif Kimlik İnşası

Aynı rengi giymek, aynı bayrağı taşımaktan daha güçlü bir kapsayıcılık yaratabilir. Bayrak bir sembol iken kıyafet, bedenin ta kendisi. Beyaz gömleğini giyen Trabzonlu bir öğretmen ile Bakırköylü bir avukat, farklı gündelik yaşamlar sürseler de o gün meydanda aynı dili konuşurlar.

Erişilebilirlik ve Dayanışma

Demokratik modanın en güçlü özelliği, erişilebilirliğidir. Parti rozetleri, örgütsel üyelikler, bağışlar gerektirmez; sadece sıradan bir beyaz tişört yeterlidir. Bu yönüyle moda tabanlı siyasi kimlik ifadesi; sınıfsal, kültürel ve coğrafi engelleri aşan bir araç işlevi görür.

Sessiz Ama Güçlü Bir Mesaj

Özellikle otoriter baskının arttığı dönemlerde doğrudan söylem risk taşıyabilir. Kıyafet üzerinden kurulan siyasi dil ise hem görünür hem de tartışmaya kapalı bir alan. "Ben sadece beyaz giydim" denebilir ama herkes o beyazın ne anlama geldiğini bilir. Bu hem açık seçik hem de inkâr edilebilir olma demokratik moda dilinin derinlikli gücünü oluşturur.

Türkiye İçin Bir Sentez

Türkiye, tarihsel olarak kıyafetin iktidar ile muhalefet arasındaki sembolik savaş alanı olduğu bir ülkedir. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından bu yana giysiler; şapka, başörtüsü, kravat, denim derin toplumsal anlam taşımıştır. 2025-2026 demokrasi sürecinde bu gelenek yeni bir sayfa açmıştır: Renk ve kıyafet, partizan değil çoğulcu bir dile kavuşmuştur.

Özgür Özel'in liderliğinde sürdürülen demokrasi mücadelesi, yalnızca siyasi bir program değil; aynı zamanda görsel ve kültürel bir ifade biçimidir. Meydanlarda birbirine yabancı insanların aynı rengi giymesi, aynı sloganı atması bu hem siyasi hem de estetik bir eylem.

Demokrasinin rengi sorulduğunda belki de en doğru yanıt şudur: Demokrasinin rengi tek değildir. Ama her dönemde, o dönemin ihtiyacına göre bir renk öne çıkar. Türkiye'de bu dönemde o renk beyazdır ve o beyaz, çok şey söyler.

Tüm Bunlar Bize Ne Söylüyor?

Moda ve demokrasi, görünürde birbirinden uzak iki alan gibi durur. Biri vitrinlerle, biri sandık başlarıyla ilgili gibidir. Oysa en derin temas noktasında her ikisi de aynı şeyi sorar: Kim olmak istiyorsun? Nasıl görünmek istiyorsun? Neyin yanında duruyorsun?

Türkiye bugün, bu soruları yüksek sesle soran milyonlarca insanın ülkesi. Özgür Özel'in kaleme aldığı manifestolar kadar, meydanlarda giyilen beyaz kıyafetler de bu soruların cevabının bir parçası.

Tarih bize şunu öğretmiştir: Demokrasiler, yalnızca seçimle değil; kültürle, sanatla, gündelik direnişle ve evet, moda ile de inşa edilir. Giydiğiniz kıyafet bir oy pusulası değildir. Ama bazen, ondan daha fazlasını söyler.

"Farklı kesimleri bir araya getirerek demokrasi, hukuk devleti ve insan onuru etrafında birleşmek."— Özgür Özel, Nisan 2026

