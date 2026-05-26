Son Dakika | Kılıçdaroğlu'nun PM talebi kabul edildi! Yargıtay Başsavcılığı'ndaki isim de değişti

Tartışmalı mutlak butlan kararı ile CHP'nin başına döndüğü iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK hamlesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.

Kılıçdaroğlu, CHP Lideri Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği 38. Kurultay öncesi PM ve YDK ekibinin dönmesini talep etti. Müdürlük talebi kabul etti.

Kılıçdaroğlu'nun toplayacağı PM'ye katılmak isteyen üyeler, icra dairesine gitmek zorunda olduğu öğrenildi. PM'de yer almak isteyenler, belgeyi imzalayıp PM toplantısına katılabilecek.

Kılıçdaroğlu'nun sunduğu dilekçede de şunlar yazıldı:

"Dosya kapsamında tedbiren göreve iade edilen ve listeleri CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya ibraz edilen CHP Parti Meclisi üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasını; tebligatlarını icra müdürlüğüne elden müracaat ederek tebellüğ etmelerine, bu şekilde tebellüğ etmeyenler hakkında ise daha sonra talebimiz üzerine tebligat çıkarılmasına karar verilmesini talep ederim."

YARGITAY SİTESİNDE İSİM DEĞİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da internet sitesindeki ismi değiştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi yazıldı.