Beşiktaş istedi Amedspor elini çabuk tuttu: Yeni teknik direktör bulundu
Süper Lig'e yükselen Amedspor, teknik direktörlük görevi için Thomas Reis'le görüşme gerçekleştirecek. Alman teknik adam, Beşiktaş'ın da listesindeydi
TFF 1. Lig'i 2. sırada bitirerek Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Amedspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak yeni teknik direktörüne imzayı attırmak isteyen Diyarbakır ekibi, Süper Ligi bilen bir ismin peşinde.
THOMAS REIS'LE GÖRÜŞÜLECEK
Salim Manav'ın haberine göre; Amedspor, son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis'i başa getirmek istiyor. Amedspor yönetimi, Alman teknik adamla bugün görüntülü bir görüşme gerçekleştirecek.
BEŞİKTAŞ'TA İLGİLENİYOR
Amedspor'un yanı sıra Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ın da Thomas Reis'le ilgilendiği biliniyor.
SAMSUNSPOR'DAKİ PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI
Samsunspor’un başında 1.5 yıl görev yağan Thomas Reis, 72 maça çıktı. Deneyimli teknik adam, 1.63’lük puan ortalaması yakalarken Konferans Ligi'ndeki performansı beğen topladı.
