İstanbul için tarih verdi: Gök gürleyecek şimşekler çakacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM)'un raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelini etkisi altına alan serin ve yağışlı hava dalgası hakim olacak. Balkanlar üzerinden gelen hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Yarın için gök gürültülü sağanak beklenirken diğer günlerde hava bir açıp bir kapanacak.

PAZAR GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Hafta sonunun son gününde İstanbulluları yağmurlu bir hava bekliyor. Pazar günü hava sıcaklığının en düşük 16°C, en yüksek 21°C olması öngörülüyor. Gün genelinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağmurlu bir hava tahmin edilirken, metrekareye düşecek yağış miktarının 3 - 10 kg arasında olacağı bildirildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün gün genelinde bulutlu ve serin bir hava hakim. Günün farklı saatlerindeki sıcaklık tahminleri ise şu şekilde:

Sabah: 17°C, çok bulutlu.

Öğle: 23°C, parçalı bulutlu ve güneşli.

Akşam: 20°C, bulutlu.

Gece: 18°C, bulutlu.

YENİ HAFTANIN İLK GÜNLERİNDE HAVA DURUMU

Yeni haftanın başlangıcıyla birlikte yağışlar etkisini biraz azaltıyor.

25 Mayıs Pazartesi: Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 24°C arasında değişirken, yerel yağmurlar geçişleri görülebilir.

26 Mayıs Salı: Sıcaklıklar 16°C ile 25°C seviyelerine yükselecek. Parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü beklenirken, gün genelinde yağış tahmin edilmiyor.

27 Mayıs Çarşamba: Az bulutlu ve açık bir hava İstanbulluları karşılayacak. En düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık ise 25°C olacak ve yağış beklenmiyor.

HAFTA ORTASINDAN SONRA YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR

Çarşamba günkü açık havanın ardından Perşembe günü yağışlı sistem yeniden etkisini gösterecek.

28 Mayıs Perşembe: Sıcaklıklar düşüşe geçerek 14°C ile 23°C arasında seyredecek. Şehir genelinde aralıklarla sağanak yağmurlu bir hava hakim olacak ve metrekareye 3 - 10 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.

29 Mayıs Cuma: Haftanın son iş gününde ise sıcaklıklar 14°C ile 23°C arasında kalmaya devam edecek. Gökyüzü parçalı ve çok bulutlu olacak ancak yeni bir yağış beklenmiyor.