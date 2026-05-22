Son Dakika | Özgür Özel Kılıçdaroğlu ile ne konuştuğunu açıkladı
Son dakika haberi... CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararına karşı partililerin genel merkezdeki nöbeti sürüyor. Çok sayıda partili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine Genel Merkez'de bir araya geldi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin; CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesine yönelik kararına partililerin tepkisi sürüyor.
Kararın 21 Mayıs Perşembe günü UYAP'a yüklenmesinin ardından CHP yönetimi, partililere Genel Merkez'de toplanma çağrısı yapmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de çağrısı sonrası bugün bir kez daha çok sayıda partili, 'mutlak butlan' kararına karşı CHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi.
ÖZEL: KURBAN BAYRAMINDA DA BURDAYIZ
Mahkemenin kararını tanımadıklarını vurgulayan CHP Lideri Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada, Mutlak Butlan'a karşı nöbeti sürdüreceklerini söyledi.
"Herkesi Genel Merkez'e bekliyorum" diyen CHP Genel Başkanı, Kurban Bayramı'nı da Genel Merkez'de geçireceklerini açıklamıştı.
ÖZGÜR ÖZEL KILIÇDAROĞLU İLE NE KONUŞTUĞUNU ANLATTI!
Kemal Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklayan Özgür Özel, görüşmenin detaylarını Genel Merkez önünde anlattı.
Özel, Kılıçdaroğlu'na "Sokağı görüyor musun?" dediğini aktararak en kısa zamanda kurultay düzenlenmesi gerektiğini kendisine söylediğini ifade etti.
Özel detayları şöyle aktardı:
"Telefon görüşmesinde dedim ki sokağı görüyor musunuz? Sokağı duyuyor musunuz? 80 yaşında ağlayan teyzemi, 15 yaşında evladı görüyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Türkiye'nin 65 Barosu isyan ediyor. Tüm meslek örgütleri, sendikaları, en sağdan en sola siyasi partileri yan yana duruyor. Bu CHP meselesi değil bu Türkiye meselesidir diyor. Sizden bir şey bekliyor. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz."
"CHP delegesinin, üyesinin önünde Atatürk'ün sandığı gelecek. Bu milletin önüne ise seçim sandığı gelecek. İktidar değişecek." diyen Özel, şöyle sürdürdü ifadelerini:
"Herkes şunu bilsin, herkes şunu bilsin. Zaman zaman diyorum evde oturma, pijamayı çıkar, kumandayı bırak, geleceğine sahip çık. Sözüm meclisten, meydandan buradan dışarı. Ama bu iktidardan rahatsız olan, bu iktidarın değişmesini isteyen, maaşı yetmeyen, geleceğinden endişe eden, evladının geleceğinden endişe eden herkese diyorum ki çare sendedir. Çare senin çaresizlik hissetmende değil, bizimle birlikte mücadele etmendedir.
Buradan sesimizin erdiği herkese, sözümüze değer veren herkese sesleniyoruz. Eğer bu kahraman insanlar bu partinin bahçesini, bu baba ocağını, bu sokakları, bu meydanları böyle doldurmasalar bugün İstanbul'da 39 ilçe sel olup akmasa, bugün Manisa'dan Mersin'e, Trabzon'dan Edirne'ye bu millet bu mücadeleye sahip çıkmasa bunlar bizi ezerler, bizi yok ederler. Bunlar acımasızlar, bunlar bir şeyden anlar; kuvvetten, güçten, meydandan, kalabalıktan anlar.
Bu meydanın gücüyle sandığı da getireceğiz. Emekçinin hakkını da alacağız. Emekçinin hakkını, emeklinin hakkını alacağız. Gençlerin de umudu olacağız. Her çağrıldığınızda meydanlarda dolup taşmaya var mısınız? Sizin gücünüzü bir araya getirmek şart. İcabında tüketimden gelen gücü kullanmaya var mısınız? İcabında hayatı durdurmaya var mısınız? İcabında toplu direnişe, toplu mücadeleye var mısınız? Boykotsa boykot, grevse grev, sonuna kadar direniş var mısınız? İşte bu sesler geleceği kurtaracak olanlardır.
"Gün gelir çivisi çıkar dünyanın, konuşamayanlar hatip, şifa veremeyenler tabip, yazamayanlar katip olur. Ama yine öyle bir gün gelir ki işler ters döner, aldatan bir gün sadakat için, çalan bir gün adalet için, döven bir gün şefkat için yalvarır. Piyon deyip geçme gün gelir şah olur, şaha da fazla güvenme gün gelir mat olur." diyen CHP Lideri sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şah’a da söylüyorum, Şah’a güvenenlere de! Bu milleti, bu milleti küçük görmeyin. Tektir, yalnızdır, bu oyunda piyondur demeyin. Gün gelir piyonlar şah olur, şahlığına güvenen de gün gelir mat olur! Şahları devirmeye var mısınız? Piyonları şah yapmaya var mısınız? Ayakları baş etmeye var mısınız? O kibirli olanlara öğretmeye var mısınız? Bu milleti karınca gibi görüp de ezerim sanmayın. Karıncanın kardeşi var, aha o da bu meydandır, bu meydandır!"
YURTTAŞLARDAN HEP BİR AĞIZDAN "YİĞİDİM ASLANIM"
Özgür Özel'in "Saraçhane günlerinden beri hep Ekrem Başkan için, Mehmet Murat Çalık için, öteki başkanlar için, öteki tutsaklar için hep çalıştık, hep ışıkları yaktık, hep onları selamladık, Ekrem Başkan mesaj yollamış bizi selamlamış, artık bu gece Türkiye'nin dört bir yanında haram yemeyen, cana kıymayan, haksız yere cezaevinde tutulan tüm yoldaşlar için, tüm siyasetçileri için hep beraber söylüyoruz." ifadelerinin ardından Genel Merkez önünde bir araya gelen binlerce yurttaş hep bir ağızdan "Yiğidim Aslanım" türküsünü seslendirdi.
"BİZİM SUÇUMUZ SEÇİM KAZANMAK!"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez önünde bir araya gelen yurttaşlara sesleniyor.
Yurttaşların "Hain Kemal" ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları eşliğinde açıklamalarda bulunan Özgür Özel'in öne çıkan ifadeleri şu şekilde:
"Aile her şeydir. Ne zaman başımız sıkışsa, yüzümüzü ailemize döneriz, aile düştüğümüzde kolumuzdan tutandır, sendeleyince omzumuza dokunandır, yokluğuna katlanmak zordur ama zoru göğüsleriz. Her şeye dayanırız da ailemizin haysiyetinin çiğnenmesine asla izin vermeyiz."
"Siz, benim ailemsiniz! Siz, birbirinizin ailesisiniz! Bize oy versin vermesin, bu ülkenin tüm demokratları bizim ailemizdir. Bu ülkenin geleceğinden kaygı duyanlar, yarınları için mücadele edenler; birilerinin yanına sığınıp da onlarla gününü gün edenler değil, birbirinin omzuna tutunup da yarınlar için direnenler bizim ailemizdir!"
"İşte, işte bizler ailesine sahip çıkanlarız. Biz yoksulları, biz emekçileri, biz emeklileri, biz esnafı, biz çiftçiyi, biz gençleri ailemiz bildik. Bu otobüslerin üstünde, bütün meydanlarda biz ailemize sahip çıktık. Gün oldu zora düştük, saldırıya uğradık. Görüyorum ki 81 ilde, görüyorum ki tüm ilçelerde ve görüyorum ki baba ocağı neredeyse benim ailem onun önünde! Benim ailem bizimle birlikte!"
"İşte her birimiz, her birimiz birbirimizin koluna girmeye, birbirimize omuz vermeye, haksız saldırılara karşı birbirimize destek olmaya geldik. Ben bugünkü varlığınız için, kararlılığınız için ve sonuna kadar birlikte yürüme azminiz için her birinize ayrı ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız!"
"Bugün son yerel seçimleri kazanan kadrolar; baskıcı, otoriter, despot bir iktidarın topyekûn saldırısı altındadırlar. Onlara göre biz suçluyuz, onlara göre biz haksızız, onların hedefinde biz varız." diyen Özel, "Bizim suçumuz seçim kazanmak!" şeklinde konuştu.
"Bugün biz CHP'yi değil, CHP'ye yapılan bu saldırıyla demokrasiyle, siyasi partiler rejimini ve milletin karar verici olmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'e emanetin, seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz." diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"CHP milletin partisidir. Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemezler. CHP'yi AKP'nin butlan kolları yönetemez, yönettirmeyiz."
"AKP yaşlanmıştır, AKP yorulmuştur, AKP tükenmiştir. Erdoğan bir daha seçim kazanamayacağını görmektedir. Erdoğan bu yüzden milleti adaysız, partisiz, lidersiz, seçeneksiz ve çaresiz bırakmak istemektedir. Saldırının hedefinde tüm demokratik sistem vardır." ifadelerini kullanan CHP Lideri Özgür Özel, mutlak butlan kararına yönelik tepkilerini şöyle sürdürdü:
"Tüm haklar, tüm özgürlükler hedeftedir. Kimse başını kaldırmasın, kimse itiraz etmesin, bir kişi kimsenin umudu olmasın, bir parti sisteme alternatif sunmasın, bu rejim hiç kaybetmesin, kaybeden emekçiler ve emekliler olsun, zenginlerin yüzü gülsün istemektedir. İtiraz tam da bunadır, itiraz AKP'nin kara düzeninedir. Rüzgar artık emekten, emekçiden, milletten, halktan yana esmektedir."
YURTTAŞLAR MUTLAK BUTLAN'A KARŞI GENEL MERKEZ'DE
Çağrının yanıt bulmasıyla çok sayıda yurttaş, mutlak butlan kararına tepki göstermek amacıyla dün olduğu gibi bugün de CHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi.
CHP'nin "Parti İrademize Sahip Çıkıyoruz" eylemine eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da destek verdi.