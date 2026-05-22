Son Dakika | Özgür Özel Kılıçdaroğlu ile ne konuştuğunu açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklayan Özgür Özel, görüşmenin detaylarını Genel Merkez önünde anlattı.

Özel, Kılıçdaroğlu'na "Sokağı görüyor musun?" dediğini aktararak en kısa zamanda kurultay düzenlenmesi gerektiğini kendisine söylediğini ifade etti.

Özel detayları şöyle aktardı:

"Telefon görüşmesinde dedim ki sokağı görüyor musunuz? Sokağı duyuyor musunuz? 80 yaşında ağlayan teyzemi, 15 yaşında evladı görüyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Türkiye'nin 65 Barosu isyan ediyor. Tüm meslek örgütleri, sendikaları, en sağdan en sola siyasi partileri yan yana duruyor. Bu CHP meselesi değil bu Türkiye meselesidir diyor. Sizden bir şey bekliyor. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz."

"CHP delegesinin, üyesinin önünde Atatürk'ün sandığı gelecek. Bu milletin önüne ise seçim sandığı gelecek. İktidar değişecek." diyen Özel, şöyle sürdürdü ifadelerini:

"Herkes şunu bilsin, herkes şunu bilsin. Zaman zaman diyorum evde oturma, pijamayı çıkar, kumandayı bırak, geleceğine sahip çık. Sözüm meclisten, meydandan buradan dışarı. Ama bu iktidardan rahatsız olan, bu iktidarın değişmesini isteyen, maaşı yetmeyen, geleceğinden endişe eden, evladının geleceğinden endişe eden herkese diyorum ki çare sendedir. Çare senin çaresizlik hissetmende değil, bizimle birlikte mücadele etmendedir.

Buradan sesimizin erdiği herkese, sözümüze değer veren herkese sesleniyoruz. Eğer bu kahraman insanlar bu partinin bahçesini, bu baba ocağını, bu sokakları, bu meydanları böyle doldurmasalar bugün İstanbul'da 39 ilçe sel olup akmasa, bugün Manisa'dan Mersin'e, Trabzon'dan Edirne'ye bu millet bu mücadeleye sahip çıkmasa bunlar bizi ezerler, bizi yok ederler. Bunlar acımasızlar, bunlar bir şeyden anlar; kuvvetten, güçten, meydandan, kalabalıktan anlar.

Bu meydanın gücüyle sandığı da getireceğiz. Emekçinin hakkını da alacağız. Emekçinin hakkını, emeklinin hakkını alacağız. Gençlerin de umudu olacağız. Her çağrıldığınızda meydanlarda dolup taşmaya var mısınız? Sizin gücünüzü bir araya getirmek şart. İcabında tüketimden gelen gücü kullanmaya var mısınız? İcabında hayatı durdurmaya var mısınız? İcabında toplu direnişe, toplu mücadeleye var mısınız? Boykotsa boykot, grevse grev, sonuna kadar direniş var mısınız? İşte bu sesler geleceği kurtaracak olanlardır.

"Gün gelir çivisi çıkar dünyanın, konuşamayanlar hatip, şifa veremeyenler tabip, yazamayanlar katip olur. Ama yine öyle bir gün gelir ki işler ters döner, aldatan bir gün sadakat için, çalan bir gün adalet için, döven bir gün şefkat için yalvarır. Piyon deyip geçme gün gelir şah olur, şaha da fazla güvenme gün gelir mat olur." diyen CHP Lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şah’a da söylüyorum, Şah’a güvenenlere de! Bu milleti, bu milleti küçük görmeyin. Tektir, yalnızdır, bu oyunda piyondur demeyin. Gün gelir piyonlar şah olur, şahlığına güvenen de gün gelir mat olur! Şahları devirmeye var mısınız? Piyonları şah yapmaya var mısınız? Ayakları baş etmeye var mısınız? O kibirli olanlara öğretmeye var mısınız? Bu milleti karınca gibi görüp de ezerim sanmayın. Karıncanın kardeşi var, aha o da bu meydandır, bu meydandır!"