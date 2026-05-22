Son Dakika | Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
KARAR SONRASI İLK TEMAS
Halk TV muhabiri Sibel Mazrek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından ilk kez eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaoğlu ile görüştüğünü aktardı.
"KEMAL BEY DÖNERSE GÖRÜŞÜRÜZ" DEMİŞTİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine iade edilmesi yönünde karar verilmesinin ardından, CHP Lideri Özgür Özel'e telefon ettiği açıklanmıştı.
Konu hakkında açıklama yapan Özel, telefona o an yanıt vermediğini ancak sonrasında eski genel başkanı aradığını belirtmişti.
"Kemal Bey'in telefonuna dönüş yaptım ancak yanıt alamadım" diyen Özel, "Dönerse görüşürüz" ifadelerini de sözlerine eklemişti.