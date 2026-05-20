Dilinizin ucuna gelse bile susun! Depresyondaki birine asla ne söylenmemeli?

Depresyon, dışarıdan bakıldığında "geçici bir mutsuzluk" veya "tembelce isteksizlik" gibi görünse de aslında ruhun en derinlerinde yaşanan hırpalayıcı bir hastalık. En kötüsü de bu karanlığın içindeki insanı yavaş yavaş yalnızlığa, sevilmediği ve en kötüsü de değersizlik inancına sürüklemesi. Sevdiğimiz birinin bu süreçten geçtiğini gördüğümüzde içimizdeki yardım etme arzusu o kadar büyür ki, farkında olmadan klişelerin arkasına saklanır, ona rehberlik etmeye çalışırız. Oysa depresyon akıl verilmesini değil, sadece anlaşılmayı bekler. Peki, sevdiklerimizin omzundaki bu ağır yükü hafifletmek için doğru kelimeleri nasıl bulacağız?

DEPRESYONDAKİ BİRİNE ASLA NE SÖYLENMEMELİ?

Hemen her üç kişiden birini hayatının bir döneminde yakalayan depresyon, geçici bir mutsuzluk değil, somut adımlar gerektiren tıbbi bir hastalıktır. Psikiyatri uzmanları, sevdiklerimize zarar vermeden klişelere düşmeden nasıl gerçek bir destek sunabileceğimizi açıklıyor.

Bir yakınınızın depresyonla mücadele ettiğini görmek sarsıcı olabilir. Çoğu zaman en büyük sorun, "yanlış bir şey söylerim de durumu daha da kötüleştiririm" korkusuyla sessiz kalmak. Ancak uzmanlar uyarıyor: Yanlış kelimeler kullanma korkusuyla gelen o sessizlik, depresyondaki kişiyi daha da izole ediyor ve yalnızlığa itiyor.

Gerçek destek, karşı tarafın ruh halini zorla düzeltmeye çalışmakta ya da ona akıl vermekte değil; sadece "orada olmakta" ve doğru soruları sormakta gizli.

İYİ NİYETLE YAPILAN 3 BÜYÜK İLETİŞİM HATASI

Birine yardım etmek isterken, farkında olmadan onun omuzlarındaki yükü artırabiliyoruz. İşte uzmanların "uzak durun" dediği o popüler hatalar:

İstenmeyen Tavsiyeler Vermek: Kendini yataktan çıkaracak gücü bulamayan birine "Yoga yap, meditasyona başla, üstün başın dökülüyor hadi düzgün bir şeyler giy, saçının da boyası gelmiş gidip şu saçını bir kestir..." demek şefkat değil, baskı yaratır. Bu yöntemler faydasız değildir ancak depresyondaki birinin ilk ihtiyacı tavsiye değil, sadece dinlenilmektir.

Nasıl Hissetmesi Gerektiğini Söylemek: "Aslında çok güzel bir hayatın var, bak insanlar neler yaşıyor. Neden böyle yapıyorsun? Güçlü olman lazım, bazı şeyleri içinde yaşa çok belli etme" gibi cümleler kurmayın. Depresyon mantıksal bir durum değil, beyin kimyasını ilgilendiren bir hastalıktır ve kişi zaten neden böyle hissettiğini bilmediği için suçluluk duymakta.

Sosyal Medya Klişelerine Sığınmak: "Yağmurdan sonra güneş doğar", "Öldürmeyen acı güçlendirir" gibi klişe sözler, acı çeken kişinin yaşadığı ıstırabı küçümsemek gibi algılanabilir.

UZMANLARDAN ONAYLI: İYİLEŞME KÖPRÜSÜ KURACAK ALTIN CÜMLELER

Kelimelerin gücü büyüktür. Doğru seçilmiş birkaç kelime, depresyonun o kişiye fısıldadığı "Değersizsin ve yalnızsın" duygusunu yerle bir edebilir. İşte kullanabileceğiniz somut örnekler:

"Seni düşünüyorum, hep aklımdasın. Nasılsın?"

Birine sadece akılda ve kalpte olduğunu hatırlatmak bile güçlü bir ilaçtır. Bu soruyu sorduktan sonra yapacağınız en önemli şey, sözünü kesmeden, yargılamadan, sadece bilinçli bir şekilde dinlemek.

"Seni seviyorum ve her ne olursa olsun buradayım, her kararında yanındayım."

Depresyon hastayı sevilmeye layık olmadığına inandırır. Onunla veya hastalığıyla tartışmaya girmeden, sadece bu gerçeği sakin dille söyleyin ve sevgi dolu davranışlarınızla destekleyin.

"Bugün günün nasıl geçti? İş yerindeki o görüşme nasıl sonuçlandı?"

"Her şey yolunda mı?" gibi genel ve geçiştirilebilecek sorular yerine, hayatlarındaki spesifik detayları sorun. Günlük rutinleri hakkında konuşmak, onları hayata bağlayan ince bağları korur.

"Bu yükü senin üzerinden tamamen alamam ama taşımana yardım edebilirim. Senin için ne yapabilirim?"

Bazen kelimelerin tıkandığı yerde somut eylemler konuşur. Market alışverişini yapmak, doktora giderken eşlik etmek veya sadece birlikte sessizce yürümek, teorik tavsiyelerden çok daha değerli.

"Ne kadar büyük bir üzüntü yaşadığını görebiliyorum ve hissettiklerin çok normal."

Depresyon yaşayan insanlar genellikle kendilerini dışlanmış veya "değersiz" hissederler. Onların duygularını onaylayın; garip, yanlış ya da suçlu olmadıklarını hissettirin.

MESAFE KOYMAYIN, SOMUT OLUN

Depresyondaki kişiler kendilerini bir "yük" olarak gördükleri için asla ilk iletişimi başlatan taraf olamazlar. Bu yüzden "İstediğin zaman beni ara" gibi ucu açık ve belirsiz cümleler yerine; "Yarın öğleden sonra bir kahve içip biraz yürüyelim mi?" gibi yer, zaman ve eylem içeren net davetlerde bulunun.

Unutmayın; amacınız onun hastalığını tek başınıza tedavi etmek değil, bu zorlu tedavi yolculuğunda elini tutan güvenilir bir dost olduğunuzu ona hissettirmek.

Unutmamak gerekir ki depresyon, insanı içine kapatan ve dünyayla bağlarını koparan bir hastalık. Bu süreçteki birinden ilk adımı atmasını, yardım istemesini veya durumunu uzun uzun anlatmasını beklemek haksızlık olur. Sorumluluk, o karanlık çemberin dışındaki bizlere düşüyor. Ucu açık, belirsiz ve sorumluluğu hastaya bırakan "İhtiyacın olursa ara" cümlelerini artık bir kenara bırakalım. Bunun yerine hayatın içinden, somut ve planlı adımlarla onların kapısını çalalım. Bugün, şu an bu yazıyı bitirirken hayatında zor bir dönemden geçtiğini bildiğiniz o kişiye sadece "Hep aklımdasın, yarın yanına gelip sessizce yürümek isterim" yazılı bir mesaj atmak bile, bir insanın hayata tutunma sebebi olabilir. İletişimi koparmayın; orada olun, gerçek olun ...