Kemal Kılıçdaroğlu'nu hesabını yorumlara kapatmadığına pişman ettiler

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye açılan mutlak butlan davası, partinin kapatılma söylemleri , hemen her gün bir başka belediyesine yapılan operasyonların yapıldığı bugünlerde sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

AKP'Yİ DEĞİL CHP'Yİ HEDEF ALDI

Yayımlanan videoda mevcut iktidarı değil CHP'yi 'arınma' çıkışı ile hedef alan Kılıçdaroğlu, paylaşımını yorumlara kapatmadı. Söz konusu video yayımlanmasından dakikalar sonra binlerce yorum aldı.

YORUMLARDA SOĞUK DUŞ!

Videonun birçok kişi tarafından alıntılanarak Kılıçdaroğlu'na olumsuz ifadelerin kullanıldığı görüldü. Etkileşim yağmuruna tutulan videonun yorumlarında Kılıçdaroğlu'nun fazlaca eleştirildiği görüldü.

YAPAY ZEKA DA ANALİZ ETTİ

Videonun altına gelen yorumlar yapay zeka tarafından da analiz edildi. Yorumların yüzde 90'ınında olumsuz ifadeler kullandığı görüldü. Yorumlarda kullanıcıların; Kılıçdaroğlu'nun artık siyaseti bırakması gerektiği, açıklamalarının partiye zarar verdiği ve 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday tercihi üzerinden eleştirilerini sunduğu görüldü.