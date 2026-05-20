Son Dakika | CHP'den Kılıçdaroğlu'nun çıkışına ilk yanıt

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun video yayınlayarak parti içi muhalefet bayrağını açtığı konuşmasına TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından sorular üzerine yanıt verdi.

"Partimiz bize emanettir. Emanet kirletilemez, kara çalınamaz. Bu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz. Gerektiğinde arınmasını da yapar. Bu yürüyüş iktidar yürüyüşüdür. Benden susmamı bekleyenler var. Kemal Kılıçdaroğlu, milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Ben hakikatin yanında durumum. 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış Bay Kemal'den kimse başka bir şey beklemesin. Rehberimiz vicdanımız olsun." diyen Kılıçdaroğlu'na CHP'nin yanıtı da manidar oldu...

Ali Mahir Başarır şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi tertemiz bir partidir. Tertemiz bir parti olduğu için biz kendisiyle kilometrelerce Ankara’dan İstanbul’a Adalet Yürüyüşü yaptık. Niye? Bir milletvekilimiz, seçilmiş bir milletvekili tutuklandığı için.



Bugün Sayın Kılıçdaroğlu da bu koltukta otursaydı, mesela iki dönem üç dönem üst üste belediye başkanlığımızı yapan, kendi döneminde atanan çok kıymetli Zeydan Karalar tutuklandığında o da bizle yürürdü. Ya da evinden gidip Beylikdüzü’nden getirip 'İstanbul’u kazanacaksın' dediği Sayın Ekrem İmamoğlu tutuklandığında yine Ankara’dan İstanbul’a beraberce yürürdük ki biz bu yürüyüşü bir anlamda Türkiye’nin her yerinde yapıyoruz.

"BÖCEK'İN ELİNİ O KALDIRDI"

Büyükçekmece, Kartal, Beşiktaş, Beylikdüzü... Bunların hepsi 2019’da atanmış belediye başkanlarımız. Beraberce atadık el kaldırdık, çok kıymetli Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla el kaldırdık. Antalya... Gözlerinin içi parlayarak Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu elini havaya kaldırdığında arınmadan bahsediyor. Arınma derken adaletin arınmasından bahsediyor. Yargının, yargının arınmasından bahsediyor. Kendisiyle bizimle yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla şu anda cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor Sayın Genel Başkan. Ben öyle algıladım.

"BUTLAN" GÖNDERMESİ

Partimize yapılan tehditlerin bu ülkeyi kirlettiğini söylemek istedi herhalde, ben öyle görüyorum. Mesela butlan konusunda da benzer şeyleri algıladım. AK Parti’nin sipariş usulü partiye darbe diyebileceğimiz bir kararı ahlaksızlıkla tanımladığını görüyorum. Açıklamasında bunları görüyorum. Butlan kararıyla, AK Parti’nin siparişiyle hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin koltuğuna, atamızın koltuğuna oturmayacağını söylemek istedi herhalde, ben öyle görüyorum Sayın Genel Başkanımızın.



"CHP'YE DARBE YAPILIYOR, TUZAK KURULUYOR"

O yüzden Adalet Yürüyüşü yaptı Ankara’dan İstanbul’a. Arkadaşları için, yol arkadaşları için. Zeydan Bey bizim 2010 yılından beri yol arkadaşımız. Ekrem Bey 2010 yılından beri ilçe başkanımız. Ekrem Bey ilk ilçe başkanlığını çok kıymetli genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde kazandı, göreve başladı. Onun döneminde Beylikdüzü’nü kazandı. Onun döneminde İstanbul’u iki kez kazandı. Herhalde arınma derken ona yapılan komploların ve komplocuların arınmasını yargıdan demek istediğini görüyorum.

Evet, videoyu dikkatle bir kez daha inceleyeceğim ama ilk notlar bana böyle geldi. Ben ilk notları böyle okudum. Ülke arınmalıdır. Ülke tabii ki arınmalıdır. Herkes servetinin hesabını vermelidir. Hepimiz vermeliyiz. Ama şu bir gerçek ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir darbe, bir komplo, bir tuzak kuruluyor. Millet bunun farkında, Kemal Bey de bunun farkında. O videoda bunu görüyorum. Yol arkadaşlarını, atadığı arkadaşları, bizlerle beraber 2019’da omuz omuza mücadele vererek seçtiği arkadaşlarını koruduğunu görüyorum. En azından öyle görmek istiyorum."

"KAMUOYU TAKDİR EDER"

Yorum yapan ya da tartışan hiçbir kişinin düşüncesini basın önünde konuşmam. Bu bizim ahlaki bir görevimiz. Eski genel başkanların da ahlaki bir görevi, bizde bu böyledir. O yüzden buna cevap vermek istemiyorum. Çünkü daha önce genel başkanlığımızı yaptı. Bunu kamuoyu, sizler takdir edersiniz. Benim burada böyle bir tartışma içerisinde olmam doğru değil.

Ben o cümlelerin nasıl algılandığını da nasıl algılanması gerektiğini de söyledim. Bu parti tertemiz bir partidir. Tüm genel başkanlarımız ve kadroları tertemiz insanlardır. Sayın Bülent Ecevit 70'lerde İsmet Paşa'ya seçimi kaybettiğinde İsmet Paşa şapkasını alıp bir kenara çekilmiş, elini kaldırmıştır.

Sayın Özgür Özel de 2023 Kasım kurultayında seçimi kazanmıştır, anasının ak sütü kadar da helaldir. Onu destekleyenlerden birisi de benim, onurla şerefle bir kez daha bunu söylüyorum, gurur duyuyorum iyi ki yapmışım. O yüzden isim vermiyorum, bu konuyu tüm arkadaşlarımızın kabullenmesi, bu konuyu tartışmaması gerektiğini bir kez daha altını çiziyorum.

"ONUN DÖNEMİNDE ATANDILAR"

Muharrem İnce'ye karşı ya da geçmişteki çıkan adaylara karşı nasıl bir yarış yürütüldüyse aynı yarış yürütülmüştür, Özgür Özel kazanmıştır. Arınma meselesinde bir kıstas koydum. Zeydan abi bizim Adana Belediye Başkanımız tutuklandı, İstanbul Belediye Başkanımız tutuklandı, Antalya Belediye Başkanımız tutuklandı, İlçe Belediye Başkanlarımız tutuklandı; Ceyhan'ı, Beylikdüzü'nü, Beşiktaş'ı... Kemal Bey ile beraber bizler atadık, onun döneminde atanan Belediye Başkanları. O gün ne kadar onurlu ve şerefliyseler bugün de aynı şekilde onur ve şerefli Belediye Başkanlarıdır. Anladınız mı?

"ARINMA AR HAYA DÖNEME DEĞİL DURUŞA GÖREDİR"

Yani anlatmaya çalıştığım şey şu; arınma, ar, haya, namus döneme göre değil, duruşa göre değişir. Bunların duruşları 2019'da da aynıydı, bugün de aynı. 2019'da da bu isimler vardı, Kemal Bey elini kaldırdı bizler elimizi kaldırdık adaylaştırdık, bugün de aday yaptık. O yüzden sahip çıktığını, çıkacağını, çıkması gerektiğini düşünüyorum. Herhalde 86 milyon da bu durumu net bir şekilde anlamıştır."