Son dakika | Altında sert çöküş! Gram altın 2 ayın dibine indi

Altın piyasasında düşüş haftanın üçüncü işlem gününde de devam etti. Güçlenen dolar ve yükselen ABD tahvil faizleri, yatırımcıların güvenli liman talebini zayıflatırken altın fiyatlarında geri çekilme yaşandığı görüldü.

Uluslararası piyasalarda ons altın sabah saatlerinde 4 bin 470 dolar seviyesine kadar gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altın daha sonra 4 bin 475 dolar civarında işlem gördü.

GRAM ALTIN 2 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Gram altın sabah saatlerinde 6 bin 521 liraya kadar gerileyerek 2 Nisan 2026’dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Saat 08.20 itibarıyla gram altın 6 bin 553 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10 bin 767 liradan satılırken, Cumhuriyet altını ise 42 bin 915 lira seviyesinde bulunuyor.