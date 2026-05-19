ROK AKP'nin gidici olduğunu anlayınca... Fatih Altaylı bombayı patlattı

Yasadışı bahis ve kara para soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ve mal varlığı kamuoyuna yansıdı. Ortaya çıkan mal varlığının, Kütahyalı'nın resmi gelirleriyle uyuşup uyuşmadığı konusu yargının inceleme alanında bulunuyor.

"ÖDEMEDİYSE BU BORÇ BİZİM VERGİLERİMİZLE KAPATILMIŞTIR"

Diğer yandan Kütahyalı'nın geçmişteki hamlelerine dikkat çeken Gazeteci Fatih Altaylı, kamu kaynaklarının durumunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir zamanlar övmeye doyamadığı Fethullah Gülen’in bankası Bank Asya’dan almış olduğu krediyi, bankaya el konulmasından sonra ödeyip ödemediği ise hepimizin meselesi. Çünkü ödemediyse bu borç bizim vergilerimizle kapatılmıştır. Onu araştırmak ya da araştırılmasını istemek de TBMM’nin işi. Benim değil."

Soruşturma dosyasının içeriği ve yöneltilen sorular dikkate alındığında, Kütahyalı'nın tutuklu yargılanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

İKTİDAR MEDYASINDAN DIŞLANDI KÜLLİYE İLE BAĞI KOPTU

Gözaltı sürecinin ardından, iktidara yakın medya kuruluşları ve yorumcular, muhalif kanallardan daha sert eleştiriler yönelterek Kütahyalı'yı hedef aldı. Kamuoyunda bu durum 'dostları tarafından satıldığı' şeklinde yorumlansa da, Altaylı'nın aktardığı bilgilere göre arka plandaki denklemler daha eskiye dayanıyor.

Kütahyalı ile eski yol arkadaşlarının yollarının uzun zaman önce ayrıldığını belirten Altaylı, sürecin perde arkasını şöyle özetledi:

"Önce bir medya grubunun üst düzey yöneticisi tarafından kullanılıyordu ve o zamanlar şimdi kendisini vuran dostları ile koordinasyon içindeydi. Hatta bu grubun 'lideri' gibi pazarlıyordu kendini. Ancak bir süre önce kendisini kullanan medya yöneticisi tarafından dışlandı. Ardından çevresi boşalmaya başladı. AK Parti içinde zaten sevilen ve güvenilen birisi değildi ama Beştepe’de kendisini kullananlar vardı. Yaz aylarından itibaren orada da bağlantısı kalmadı."

TGRT'DEKİ "CHP'Lİ" İDDİASININ PERDE ARKASI

İki gün önce TGRT kanalında yayınlanan bir programda, iktidara yakın bir trolün Kütahyalı hakkında "AK Parti'den çok CHP'de dostları var" şeklindeki çıkışı, diğer konuklar tarafından "Yok artık. Bir de CHP’lidir diyeceksin" sözleriyle karşılanmıştı. Altaylı, bu ifadede gerçeklik payı olduğunu dile getirdi.

Kütahyalı'nın son aylarda CHP kurmaylarıyla sıkı bir diyalog trafiği yürüttüğü, mahkemelik olduğu eski eşinin de CHP ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu kanadıyla görüştüğü belirtilirken, kendisinin de CHP'lileri sık sık arayarak bilgi aktardığı ifade edildi.

"BAŞKA VEKİLLERLE DE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ ÖĞRENMİŞTİM"

Altaylı, cezaevindeyken kendisine gelen bir ziyareti ve bir CHP milletvekiliyle Kütahyalı üzerine yaptığı görüşmeyi doğrudan aktardı. Kütahyalı ile kurulan temaslara, "Bu adamla nasıl görüşürsünüz" diyerek tepki gösterdiğini belirten Altaylı, milletvekilinin verdiği yanıtı köşesine taşıdı:

"Bunun üzerine söz konusu milletvekili 'Bize içerden, özellikle de savcılık kaynaklarından bilgi aktarıyor. Niye görüşmeyeyim ki' demişti. Sonradan, daha başka vekillerle de görüştüğünü öğrenmiştim."

OLASI İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI GİZLİ ÖNLEM

Ortaya çıkan veriler, Kütahyalı'nın olası bir iktidar değişikliğine karşı kendi adına önlem aldığını ve CHP içinde kendisine yeni alanlar açmaya çalıştığını gösteriyor.

Fatih Altaylı, yasadışı bahis soruşturmasında tutuklanan Kütahyalı'nın içine girdiği bu yeni pozisyon arayışını ve hüsranla biten hamlesini şu çarpıcı sözlerle noktaladı:

"Belli ki olası bir iktidar değişikliğine karşı kendince önlem alıyor, CHP içinde de dostlar edinmeye çalışıyordu. Yani söylenen abartılı olsa da yanlış değil. Bir süreden beri CHP ile de temas halindeydi. İktidar giderse ben de gitmeyeyim diye düşünüyordu herhalde. Ama iktidarın değişmesine bile gerek kalmadı."