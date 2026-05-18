Tanesi 150 TL’den satılıyor! Antalya'dan 81 ile sipariş yağıyor

Antalya'nın Elmalı ilçesinde üretilen şakayık çiçeği zarafeti ve hoş kokusuyla büyük ilgi gördü. Şakayık çiçeği, bugün sadece bölgenin değil tüm Türkiye'nin gözdesi haline geldi.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Elmalı ilçesine bağlı Eymir Mahallesi adeta rengarenk bir görünüme kavuştu. Şakayık tarlaları hem üreticilerin hem de bölgeyi ziyaret eden vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Sabahın erken saatlerinde hasada başlayan üreticiler, artan siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.

KESME ÇİÇEK SEKTÖRÜNÜN YENİ GÖZDESİ

Elmalı'da özenle kesilen şakayık çiçekleri, geniş bir kullanım alanına sahip. Çiçekçilik sektöründe yoğun şekilde tercih edilen bu özel çiçekler, özellikle şu alanların vazgeçilmezi olmuş durumda:

Düğün organizasyonları

Oteller

Özel davetler

Yüksek talep gören şakayıklar, Elmalı'dan yola çıkarak Türkiye’nin 81 iline birden gönderiliyor.

TOPTAN TANE FİYATI 150 TL

Üreticisine önemli bir gelir kapısı aralayan şakayık çiçekleri, piyasadaki değeriyle de dikkat çekiyor. Üreticiler, kaliteli şakayıkların tanesini toptancıya yaklaşık 150 TL’den sattıklarını ifade ediyor. Artan bu yoğun talep doğrultusunda, bölgedeki üretim kapasitesi de her geçen yıl büyümesini sürdürüyor.

BÖLGE EKONOMİSİNE VE KADIN İSTİHDAMINA DEV KATKI

Şakayık üretimi, sadece çiçek sektörünü hareketlendirmekle kalmıyor; doğrudan mahalle ekonomisini de canlandırıyor. Özellikle Eymir Mahallesi’nde birçok aile, geçimini tamamen bu çiçeklerin üretiminden karşılıyor.