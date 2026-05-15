Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Öksüz kalan yavruları kurtarmak için tavanı kırdılar: Şimdi biberonla besleniyorlar

Öksüz kalan yavruları kurtarmak için tavanı kırdılar: Şimdi biberonla besleniyorlar

Bingöl'ün Sancak beldesinde bir çatıda dünyaya gelen iki sansar yavrusu, annelerinin trafik kazasında ölmesiyle yetim kaldı. Doğa Koruma ekiplerince alınan yavrulara Veteriner Hekim Ümit Okutan sahip çıktı; Frank ve Henry'i biberonla besliyor.

Öksüz kalan yavruları kurtarmak için tavanı kırdılar: Şimdi biberonla besleniyorlar
Son Güncelleme:

Bingöl'ün Sancak beldesinde bir evin çatısında dünyaya gelen iki sansar yavrusu, annelerinin trafik kazasında ölmesinin ardından Doğa Koruma ekiplerince koruma altına alındı. Yavruları veteriner hekim biberonla besliyor.

öksüz sansarlar

ÇATIDA DOĞDULAR, 20 GÜN ANNELERİYLE YAŞADILAR

Hoşkar Mahallesi'nde yaşayan Ercan Balta, balkonunun çatı boşluğundan gelen sesler üzerine bölgeyi kontrol etti ve yeni doğmuş sansar yavrularını buldu. Balta durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne bildirdi.

öksüz sansarlar

DKMP yetkilileri yavruların anne sütünden mahrum kalmaması için hemen alınmaması gerektiğini söyledi. Anne sansar da yavruların yanına gelip onları beslemeye başladı. Balta yaklaşık 20 gün boyunca sansar ailesine ev sahipliği yaptı.

Caretta carettalar bu yıl 20 gün geç geldiler: Sahiller artık onlara aitCaretta carettalar bu yıl 20 gün geç geldiler: Sahiller artık onlara ait

ANNE SANSARI TRAFİK KAZASI ALDI

Ancak bir süre sonra anne sansarın yakındaki yolda bir aracın çarpmasıyla öldüğü ortaya çıktı. Annesiz kalan iki yavru DKMP Müdürlüğüne teslim edildi.

veteriner ümit taha yasin okutan

Yavruların bakımını DKMP bünyesindeki veteriner hekim Ümit Taha Yasin Okutan üstlendi. Okutan kardeş sansarlara "Frank" ve "Henry" isimlerini verdi, onları biberonla süt vererek besliyor.

öksüz sansarlar

"HAYVANLARIN HAYATINDAN ÖNEMLİ DEĞİL"

Sansarları bulan Ercan Balta, anne sansarın güvenli hissettiği için çatı boşluğunu doğum yeri olarak seçtiğini ve hayvanı hiç rahatsız etmediklerini anlattı. Balta yavruları DKMP ekiplerine teslim sürecini şöyle aktardı:

öksüz sansarlar

"Bir gün bizim köyün ilerisinde bir şoför arkadaş sansarın öldüğünü söyledi. Tekrar Doğa Korumayı aradım. Hayvanları alabilmek için balkonun ters tavanını kırdık. Zarar vermeden yavruları aldık, Doğa Korumaya teslim ettik. Bir maliyet oldu ama hayvanların hayatından önemli değil."

öksüz sansarları kurtaran ercan balta

Balta, "Bütün hayvanların, canlıların yaşamaya hakkı var. Onlar da bizim gibi bir canlı" diyerek sansarların kurtarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bingöl Türkiye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro