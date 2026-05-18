Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir market sahibiyle sokak kedisi arasında kurulan dostluk, hem müşterilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Ardeşen'de faaliyet gösteren Hayat Ticaret'e her gün düzenli olarak uğrayan bir kedi, market sahibi Ferhat Hayat ile kurduğu sıcak ilişkiyle çevrenin gündemine girdi.

SARILARAK SELAMLIYOR

İş yerine adım attığı andan itibaren doğruca Ferhat Hayat'ın yanına koşan kedi, sevgi gösterisinde bulunmayı ihmal etmiyor. Her gün yinelenen bu anlar, markete gelen müşterilerin de yüzünü güldürüyor.

MASKOT OLDU

Ferhat Hayat, kedinin artık iş yerinin maskotu haline geldiğini belirtti. İnsan ile hayvan arasındaki bu sıcak bağı yansıtan görüntüler Ardeşen'de vatandaşların takdirini toplarken sosyal medyada da geniş ilgi gördü.