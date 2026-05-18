Bavulunu toplayıp da ayrılırken dokunsan ağlayacaktı: Kalbini bıraktı da gitti

Milli voleybolcu Meliha Diken, Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı. Bavulu toplayıp da kulüpten son kez giderken duygusal anlar yaşadı. Meliha dokunsan ağlayacaktı.

Milli voleybolcu Meliha Dikan, 2017-2019 yılları arasında oynadığı Eczacıbaşı'na sezon başında geri dönmüştü. VakıfBank'ta 2 yıl, Fenerbahçe'de de 4 yıl geçiren Meliha, "Yuvam" dediği Eczacıbaşı'na transfer olmuştu. Eczacıbaşı'nda başarılı bir sezon geçirdi. Ama sezon sonunda ayrılık haberi geldi.

32 yaşında ve 1.92 boyundaki Meliha Diken, doğduğu Bosna Hersek'te başladı voleybola. Türkiye'ye 2011'de İlbank'a transfer olarak döndü. Sonra Fenerbahçe, ardından Eczacıbaşı, peşinden VakıfBank ve yine Fenerbahçe... Bu sezon başında da Eczacıbaşı'na geçmişti.

Kariyerine neler sığdırmadı ki Meliha. Sultanlar Ligi şampiyonlukları, Kula Voley şampiyonlukları, Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dereceler... Uluslararası şampiyonalarda ikincilikler, üçüncülükler...

Milli takımın da değişmezlerinden oldu yıllarca. Şampiyonlukları, ikincilikleri, üçüncülükleri yaşadı uluslararası alanda. Filenin Sultanları'nın temel direklerindendi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın formasını defalarca kez giydi.

Ve o gün geldi çattı. Eczacıbaşı Dynavit kısa bir açıklamayla duyurdu ayrılığı. İşte o açıklama:
"2017/2019 yılları ardından 2025/2026 sezonunda da kulübümüzde smaçör pozisyonunda oynayan Meliha Diken ile yollarımız ayrılmıştır.
Kulübümüzde değerli başarılara imza attığımız Meliha Diken’e özverili katkısı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Meliha kulübüne son kez geldi. Bir bavula sığdırdı eşyalarını. Topladı her şeyini ve ayrıldı gitti. Giderken dolu doluydu gözleri. Dokunsan ağlayacaktı. Gitti gitmesine de kalbini bıraktı da gitti.

Meliha yeni bir sayfa açacak şimdi önünde. Yurt dışı ihtimali de olduğu söyleniyor seçenekleri arasında, Sultanlar Ligi'nden bir takım da. Başarılar Meliha.

