Nafaka ödemiyor, kart borcundan ağlıyor ama Rasim Ozan'ın serveti hayrete düşürdü

Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.

Operasyonda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi.

DEV PARA GİRİŞİ

Rasim Ozan Kütahyalı hesaplarında örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildi.

Kütahyalı’nın hesaplarına 09.06.2021-03.06.2024 tarihleri arasında toplam 192 işlemde 35 milyon 201 bin 344 TL para girişi tespit edildi.

KREDİ KARTI BORCU VARMIŞ!

Rasim Ozan Kütahyalı ifadesinde söz konusu paraların kendi kredi kartlarını döndürmek amacıyla yaptığını öne sürdüğü işlemlerden kaynaklandığını iddia etti. Kütahyalı, “Kredi kartımdan para çekilip komisyon düşülerek tarafıma ödendi. Çok fazla işlem yaptığım için meblağ yüksek görünmektedir” dedi.

NAFAKA ÖDEMİYOR!

Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı ve çocuklarına ödemesi gereken 2025 yılı kasım ve aralık nafakalarını ödemediği için geçen aylarda hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

İŞTE MAL VARLIĞI

Kredi kartı borcu olduğunu iddia eden ve eski eşiyle çocuklarına nafaka ödemeyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı ise dudak uçuklattı.

Kütahyalı'nın mal varlığında şu kalemler yer aldı:

- 2009 model Jaguar marka araç

- 1981 model klasik otomobil

- 2013 model Volkswagen

- 2023 model Chery

- 1998 model Range Rover

- 2003 model Range Rover

- Sarıyer’de bir apartman dairesi

- İzmir Göztepe’de bir apartman dairesi

- Üsküdar Çengelköy’de bulunan Sultan Makamı Konutları’nda yüzde 50 hisseli bahçe dubleks