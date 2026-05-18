Son dakika | İBB'ye operasyon: Üst düzey bürokratlar dahil 57 kişi gözaltında
İBB'ye yönelik yeni operasyonda belediye iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ'de görevli üst düzey bürokratlar dahil olmak üzere 57 kişi gözaltına alındı. Operasyonların İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı yapıldığı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, belediye iştiraki olan Boğaziçi Yönetim AŞ’ye de operasyon düzenlendi.
ÜST DÜZEY BÜROKRATLAR GÖZALTINDA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik soruşturmada, ihale süreçlerinin organize edildiği, mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında “İhaleye Fesat Karıştırma” suçunun işlendiği iddiasıyla Genel Müdür Sema Akça’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yönetici ile birlikte toplam 57 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam gözaltı kararının 58 kişiye çıkarılırken 1 kişinin ara çalışmaları sürüyor.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:
1. Ahmet Sırtlı — İhale ve Sözleşmeler Şefi / Başkan
2. Aydın Soydaş — 1. Operasyon Yönetim Şefi
3. Aytaç İnal — İnsan Kaynakları Şefi
4. Bozan Aslan — Trafik Operasyon Yönetim Şefi / Üye
5. Büşra Emen — Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı
6. Ekrem Aslan — 2. Operasyon Yönetim Müdürü V. / Uzman Üye
7. Erhan Çamkıranoğlu — Boğaziçi Tesis Çalışanı
8. Ethem Pişkin — Genel Müdür
9. Eyüp Öztürk — Muhasebe Müdürü / Mali Üye
10. Gökhan Parlak — 1. Operasyon Yönetim Müdürü / Uzman Üye
11. Hamdi Sağlam — Operasyon Yönetim Müdürü
12. Hüsnem Gökhan Büyükdağ — Satınalma Personeli
13. İsmail Koçan — Vira Matbaacılık Firması Yetkilisi
14. Kübra Silik — İhale ve Satınalma Uzmanı
15. Mansur Güneş — Yönetim Kurulu Başkan V.
16. Mehmet Alkanalka — Yönetim Kurulu Başkan V.
17. Metin Çelik — Boğaziçi Tesiste Uzman
18. Mustafa Özay — 3. Operasyon Yönetim Şefi
19. Nihat Güven — İnsan Kaynakları Müdürü
20. Nurullah Yetiştiren — Boğaziçi Tesiste Destek Personeli
21. Oğuzhan Şaştım — Boğaziçi Tesiste Şef
22. Onur Öz — Finans Şefi
23. Ömer Yazıcı — Kuveyt Bankasında Yönetmen
24. Rıfat Çimen — Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü
25. Salih Kuzu — Boğaziçi Tesiste Şef
26. Selim Çolak — Eylül Group Çalışanı
27. Sema Akça Oflas — Genel Müdür
28. Sercan Öztürk — Şehir Tuvaletleri Operasyon Yönetim Şefi / Uzman Üye
29. Sinan Bilgin — Destek Hizmetleri Müdürü
30. Tolga Volkan Aslan — Yönetim Kurulu Başkan V.
31. Ufuk Zereden — İnsan Kaynakları Müdür V. / Üye
32. Yasin İpek — Genel Müdür Yrd. V.
33. Yavuz Şaştım — Isparta’da Uzman
34. Zeliha Sırtlı — ADL Seyahat Firması Genel Sekreteri
35. Zeynel Duman — Satınalma Müdürü
36. Coşkun Ekşi — Art Event Firması Yetkilisi
37. Çiğdem Ağaoğlu — Ağaoğlu Danışmanlık Firması Yetkilisi
38. Elif Köleoğulları — Boğaziçi Tesis Yönetimde Uzman
39. Emin Ayaz — GEPA Firması Yetkilisi
40. Erhan Samancı — TESA Firması Yetkilisi
41. Ferit Balyen — Atlantik Firması Yetkilisi
42. Halil İbrahim Büyükparmaksız — Pratik Firması Yetkilisi
43. Hasan Zeki Amasyalı — GEPA Firması Yetkilisi
44. Hayrettin Bakır — Eylül Group Firması Yetkilisi
45. Hilal Koçan — EST Firması Yetkilisi
46. İsmail Takak — İSA Araç Kiralama Firması Yetkilisi
47. Kasım Er — İmparator Oto Firması Yetkilisi
48. Kurtuluş Acar — İlktem Firması Yetkilisi
49. Mehmet Mişe — 2M Ticaret Firması Yetkilisi
50. Meryem Manisa — Kırkbeş Turizm Firması Yetkilisi
51. Mesut Türkeri — MTS
52. Muammer Yamak — BAYA Firması Yetkilisi
53. Sabri Bakır — Yapiken Firması Yetkilisi
54. Safa Bülent Kalkavan — Cleankal Firması Yetkilisi
55. Yiğit Avcı — Cleankal Firması Yetkilisi
56. Yusuf Dalkılıç — Pestem Firması Yetkilisi
57. Zafer Kuruoğlu — Canel Firması Yetkilisi
GEÇTİĞİMİZ HAFTA GÖZALTINA ALINAN 12 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Mayıs Cuma günü düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.