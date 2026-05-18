Son dakika | İBB'ye operasyon: Üst düzey bürokratlar dahil 57 kişi gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, belediye iştiraki olan Boğaziçi Yönetim AŞ’ye de operasyon düzenlendi.

ÜST DÜZEY BÜROKRATLAR GÖZALTINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik soruşturmada, ihale süreçlerinin organize edildiği, mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında “İhaleye Fesat Karıştırma” suçunun işlendiği iddiasıyla Genel Müdür Sema Akça’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yönetici ile birlikte toplam 57 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam gözaltı kararının 58 kişiye çıkarılırken 1 kişinin ara çalışmaları sürüyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

1. Ahmet Sırtlı — İhale ve Sözleşmeler Şefi / Başkan

2. Aydın Soydaş — 1. Operasyon Yönetim Şefi

3. Aytaç İnal — İnsan Kaynakları Şefi

4. Bozan Aslan — Trafik Operasyon Yönetim Şefi / Üye

5. Büşra Emen — Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı

6. Ekrem Aslan — 2. Operasyon Yönetim Müdürü V. / Uzman Üye

7. Erhan Çamkıranoğlu — Boğaziçi Tesis Çalışanı

8. Ethem Pişkin — Genel Müdür

9. Eyüp Öztürk — Muhasebe Müdürü / Mali Üye

10. Gökhan Parlak — 1. Operasyon Yönetim Müdürü / Uzman Üye

11. Hamdi Sağlam — Operasyon Yönetim Müdürü

12. Hüsnem Gökhan Büyükdağ — Satınalma Personeli

13. İsmail Koçan — Vira Matbaacılık Firması Yetkilisi

14. Kübra Silik — İhale ve Satınalma Uzmanı

15. Mansur Güneş — Yönetim Kurulu Başkan V.

16. Mehmet Alkanalka — Yönetim Kurulu Başkan V.

17. Metin Çelik — Boğaziçi Tesiste Uzman

18. Mustafa Özay — 3. Operasyon Yönetim Şefi

19. Nihat Güven — İnsan Kaynakları Müdürü

20. Nurullah Yetiştiren — Boğaziçi Tesiste Destek Personeli

21. Oğuzhan Şaştım — Boğaziçi Tesiste Şef

22. Onur Öz — Finans Şefi

23. Ömer Yazıcı — Kuveyt Bankasında Yönetmen

24. Rıfat Çimen — Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü

25. Salih Kuzu — Boğaziçi Tesiste Şef

26. Selim Çolak — Eylül Group Çalışanı

27. Sema Akça Oflas — Genel Müdür

28. Sercan Öztürk — Şehir Tuvaletleri Operasyon Yönetim Şefi / Uzman Üye

29. Sinan Bilgin — Destek Hizmetleri Müdürü

30. Tolga Volkan Aslan — Yönetim Kurulu Başkan V.

31. Ufuk Zereden — İnsan Kaynakları Müdür V. / Üye

32. Yasin İpek — Genel Müdür Yrd. V.

33. Yavuz Şaştım — Isparta’da Uzman

34. Zeliha Sırtlı — ADL Seyahat Firması Genel Sekreteri

35. Zeynel Duman — Satınalma Müdürü

36. Coşkun Ekşi — Art Event Firması Yetkilisi

37. Çiğdem Ağaoğlu — Ağaoğlu Danışmanlık Firması Yetkilisi

38. Elif Köleoğulları — Boğaziçi Tesis Yönetimde Uzman

39. Emin Ayaz — GEPA Firması Yetkilisi

40. Erhan Samancı — TESA Firması Yetkilisi

41. Ferit Balyen — Atlantik Firması Yetkilisi

42. Halil İbrahim Büyükparmaksız — Pratik Firması Yetkilisi

43. Hasan Zeki Amasyalı — GEPA Firması Yetkilisi

44. Hayrettin Bakır — Eylül Group Firması Yetkilisi

45. Hilal Koçan — EST Firması Yetkilisi

46. İsmail Takak — İSA Araç Kiralama Firması Yetkilisi

47. Kasım Er — İmparator Oto Firması Yetkilisi

48. Kurtuluş Acar — İlktem Firması Yetkilisi

49. Mehmet Mişe — 2M Ticaret Firması Yetkilisi

50. Meryem Manisa — Kırkbeş Turizm Firması Yetkilisi

51. Mesut Türkeri — MTS

52. Muammer Yamak — BAYA Firması Yetkilisi

53. Sabri Bakır — Yapiken Firması Yetkilisi

54. Safa Bülent Kalkavan — Cleankal Firması Yetkilisi

55. Yiğit Avcı — Cleankal Firması Yetkilisi

56. Yusuf Dalkılıç — Pestem Firması Yetkilisi

57. Zafer Kuruoğlu — Canel Firması Yetkilisi

GEÇTİĞİMİZ HAFTA GÖZALTINA ALINAN 12 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Mayıs Cuma günü düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.