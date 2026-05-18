İmamoğlu'nun diploma davasında istinaf başvurusu reddedildi

İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın reddedilmesi üzerine yaptığı incelemeyi tamamladı. Mahkeme, alt mahkemenin verdiği davanın reddi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

NE OLMUŞTU

İstanbul 5. İdare Mahkemesi; İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında gerçekleşen yatay geçiş işleminin iptaline ve diplomasının geçersiz sayılmasına yönelik İstanbul Üniversitesi kararına karşı açtığı davayı reddetmişti.

"İSTİNAF MAHKEMESİ BAŞKANI BURSA'YA GÖNDERİLDİ"

Diploma iptalinin iptali için açılan davanın kabul edilmesi ve yürütmenin durdurulması amacıyla İmamoğlu'nun avukatları tarafından istinafa başvurulmuştu. Süreç devam ederken, 22 Nisan tarihinde CHP’li Ali Mahir Başarır, Halk TV ekranlarında dikkat çeken bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Başarır, davanın görüldüğü istinaf mahkemesi başkanının görev yerinin değiştirildiğini belirterek şu soruları yöneltmişti:

"Diploma davası, üst mahkeme kararı verecek. Mahkeme başkanının Bursa'ya gönderildiğini, yolladığını daha yeni öğreniyorum. İlk kez söylüyorum. Neden? Kararı garantiye almak istiyorlar. Olacak şey değil. Niye? Yani istinaf mahkemesi karar verecek. İstinaf Mahkemesi'nin başkanını soruyorum buradan HSK'ya. Var mı böyle bir karar? Halk TV aracılığıyla soruyorum. Diploma davasının üst mahkemede görüleceği mahkeme başkanını, Bursa'ya yolladınız mı? Niye yolladınız? Neden?"

YEREL MAHKEMENİN RET GEREKÇESİ NEYDİ?

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin İmamoğlu'nun açtığı davayı reddetme gerekçesi, yatay geçişin yapıldığı tarihteki mevzuata dayandırılmıştı. Kararda; işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan (21.10.1982 tarih ve 17845 sayılı Resmi Gazete) "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in 2, 3, 5, 8 ve 11. maddeleri ile sonraki yıllarda yürürlüğe giren mevzuat hükümlerine işaret edilmişti.