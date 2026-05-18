Erdoğan'ın CHP davası için verdiği talimat! Gündem olacak AKP ikiye bölündü iddiası
Erdoğan'ın 6 Mayıs'ta görülen CHP davası öncesinde 'çalışma yapın' talimatını verdiği, davanın da bu yüzden ertelendiği iddia edildi.
CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iddialara yönelik yargı süreci devam ediyor. Usulsüzlük iddiaları ile açılan ceza davasının beşinci duruşması 6 mayıs tarihinde Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
Savcı, İBB Davası'nda 'etkin pişmanlıktan' yararlanıp tahliye olan Adem Soytekin'in ifadesinin alınmasını talep etti. Davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Soytekin'in bu davada tanık olarak dinlenmesine karar verip duruşmayı erteledi. Dava, 1 Temmuz’a ertelendi.
ERDOĞAN DAVADAN ÖNCE TALİMAT VERDİ İDDİASI
Gazeteci Nuray Babacan bugün Nefes Gazetesindeki köşesinde dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Babacan'ın iddiasına göre söz konusu CHP davası dava görülmeden önce ve AKP içerisinde bir değerlendirme yapıldı ve Erdoğan 'Bu konuda bir çalışma yapın' talimatını verdi.
DAVA BU DEĞERLENDİRMEDEN SONRA ERTELENDİ İDDİASI
İddialara göre Erdoğan'ın bu talimatının ardından genel merkez yöneticileri ve üst düzey ismler değerlendirme yaptı. Partideki siyasi isimler CHP ile bu şekilde mücadele edilmesini yanlış bulurken bu şekilde yaklaşımın siyasi operasyon olarak algılanacağını söyledi. Davanın ertelenmesinde bu değerlendirmenin etkili olduğu konuşulanlar arasında.
AKP KENDİ İÇİNDE BÖLÜNDÜ İDDİASI
AKP içerisinde ikilem yaşandığı, partili siyasilerin dışında bir ekibin bu konuuyu gündemde tuttuğu öne sürüldü:
"Partide ikilem yaşanıyor. AKP’li siyasilerin dışında bir ekip ise bu konunun gündemde tutulması için çaba sarf ediyor. Bu ekipte, İstanbul’dan ve Adalet Bakanlığı’nda bazı isimler olduğu, bunlara Cumhurbaşkanın bazı danışmanların da destek verdiği iddia ediliyor. İktidar medyasında ‘AKP’li hukukçular’ denilen bazı avukatlara demeçler verdirilip, iddiaların CHP’nin kapatılmasına kadar gidebileceğini öne süren haberler yaptırılıyor. AKP’li siyasetçilerin, ‘Kim bunlar, bizim adımıza konuşturuluyor” dedikleri türden işler. Bir partinin kapatılması gibi iddialı sözler söyleyenler bunun ancak Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla mümkün olduğunu bilmiyor olamaz. Ama algı her zaman gerçeklerin önüne geçiyor. Sonuçta bu Arap saçı durum bilerek yaratılıyor."