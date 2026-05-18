Erdoğan'ın CHP davası için verdiği talimat! Gündem olacak AKP ikiye bölündü iddiası

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iddialara yönelik yargı süreci devam ediyor. Usulsüzlük iddiaları ile açılan ceza davasının beşinci duruşması 6 mayıs tarihinde Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Savcı, İBB Davası'nda 'etkin pişmanlıktan' yararlanıp tahliye olan Adem Soytekin'in ifadesinin alınmasını talep etti. Davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Soytekin'in bu davada tanık olarak dinlenmesine karar verip duruşmayı erteledi. Dava, 1 Temmuz’a ertelendi.

ERDOĞAN DAVADAN ÖNCE TALİMAT VERDİ İDDİASI

Gazeteci Nuray Babacan bugün Nefes Gazetesindeki köşesinde dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Babacan'ın iddiasına göre söz konusu CHP davası dava görülmeden önce ve AKP içerisinde bir değerlendirme yapıldı ve Erdoğan 'Bu konuda bir çalışma yapın' talimatını verdi.

DAVA BU DEĞERLENDİRMEDEN SONRA ERTELENDİ İDDİASI

İddialara göre Erdoğan'ın bu talimatının ardından genel merkez yöneticileri ve üst düzey ismler değerlendirme yaptı. Partideki siyasi isimler CHP ile bu şekilde mücadele edilmesini yanlış bulurken bu şekilde yaklaşımın siyasi operasyon olarak algılanacağını söyledi. Davanın ertelenmesinde bu değerlendirmenin etkili olduğu konuşulanlar arasında.

AKP KENDİ İÇİNDE BÖLÜNDÜ İDDİASI

AKP içerisinde ikilem yaşandığı, partili siyasilerin dışında bir ekibin bu konuuyu gündemde tuttuğu öne sürüldü: