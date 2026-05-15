Yeni Yol Grubu düşüyor mu? 'DEVA Partili isim istifa edecek' iddiası

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya partisinden istifa karar aldığı iddia edildi.

Kaya, "Vira Bismillah. Olanda ve olacakda hayır vardır” açıklamasında bulunduğu öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre, DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Yeni Yol Grubu’ndan istifa edecek. Böylece Yeni Yol grubu düşüyor. Kaya’nın AKP’ye katılabileceği iddia edildi.

"BAŞKA BİR PARTİYE GEÇİŞİM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Kaya, "Duyunca açıkçası şaşırıp kaldım. Bir sosyal medya paylaşımı yaparak ‘Vira Bismillah’ dedim. Onu da yazmaya başladığım politik içerikli bir kitapla ilgili yazdım. Bu memlekette artık Bismillah demek de suç mu oldu. Her Bismillahı farklı şeylere yormanın mantığını da anlayamadım. Ne istifam, ne de başka bir partiye geçişim söz konusu değil” ifadelerini kullandı.