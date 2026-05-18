Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı

Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanmaya başlayan, "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincapları görüntülendi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı - Fotoğraf: 1
1 13

Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin sınırları içinde kalan milli parkta yer sincapları, havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyandı.

Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı - Fotoğraf: 2
2 13

Yaşam alanı olarak meraları ve çayırlık bölgeleri tercih eden sincaplar, beslenirken objektife yakalandı.

Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı - Fotoğraf: 3
3 13

Arka ayakları üzerinde dikilerek çevreyi gözetleyen sincaplar, tehlike anında ıslık benzeri sesler çıkararak birbirlerini uyarıyor.

Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı - Fotoğraf: 4
4 13

Anadolu yer sincapları, bu özellikleriyle bozkır ekosisteminin önemli türleri arasında yer alıyor.

Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı - Fotoğraf: 5
5 13

Sultan Sazlığı, Türkiye'nin en önemli sulak alan ekosistemlerinden biri olarak koruma altında bulunuyor.

Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı - Fotoğraf: 6
6 13

Milli park, binlerce kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla uluslararası alanda da tanınan bir doğal yaşam alanı.

Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı - Fotoğraf: 7
7 13

Her yıl binlerce doğasever ve fotoğraf meraklısı Sultan Sazlığı'nı ziyaret ediyor.

Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı - Fotoğraf: 8
8 13

Anadolu yer sincapları, kış aylarını toprak altında geçirerek uzun süreli kış uykusuna yatıyor.

Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı - Fotoğraf: 9
9 13

Baharın gelmesiyle birlikte yeniden yüzeye çıkan sincaplar, çayırlıklarda yoğun bir besin arayışına giriyor.

Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı - Fotoğraf: 10
10 13

Sürü halinde yaşayan bu hayvanlar, iletişim kurma biçimleriyle araştırmacıların dikkatini çekiyor.

Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı - Fotoğraf: 11
11 13

Islık benzeri uyarı sesleri, grubun diğer üyelerini olası tehlikelere karşı anında haberdar ediyor.

Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı - Fotoğraf: 12
12 13

Anadolu yer sincabı, step ve bozkır ekosistemlerinin sağlığını gösteren bir tür olarak ekolojik önem taşıyor.

Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı - Fotoğraf: 13
13 13

Sultan Sazlığı'ndaki bu canlı varlığı, alanın biyolojik çeşitliliğinin korunmasındaki başarıyı da gözler önüne seriyor. (AA)

Kayseri İlkbahar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro