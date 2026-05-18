Aylarca kış uykusuna yattılar, baharla birlikte nöbete geçtiler: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları uyandı
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanmaya başlayan, "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincapları görüntülendi.
Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin sınırları içinde kalan milli parkta yer sincapları, havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyandı.
Yaşam alanı olarak meraları ve çayırlık bölgeleri tercih eden sincaplar, beslenirken objektife yakalandı.
Arka ayakları üzerinde dikilerek çevreyi gözetleyen sincaplar, tehlike anında ıslık benzeri sesler çıkararak birbirlerini uyarıyor.
Anadolu yer sincapları, bu özellikleriyle bozkır ekosisteminin önemli türleri arasında yer alıyor.
Sultan Sazlığı, Türkiye'nin en önemli sulak alan ekosistemlerinden biri olarak koruma altında bulunuyor.
Milli park, binlerce kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla uluslararası alanda da tanınan bir doğal yaşam alanı.
Her yıl binlerce doğasever ve fotoğraf meraklısı Sultan Sazlığı'nı ziyaret ediyor.
Anadolu yer sincapları, kış aylarını toprak altında geçirerek uzun süreli kış uykusuna yatıyor.
Baharın gelmesiyle birlikte yeniden yüzeye çıkan sincaplar, çayırlıklarda yoğun bir besin arayışına giriyor.
Sürü halinde yaşayan bu hayvanlar, iletişim kurma biçimleriyle araştırmacıların dikkatini çekiyor.
Islık benzeri uyarı sesleri, grubun diğer üyelerini olası tehlikelere karşı anında haberdar ediyor.
Anadolu yer sincabı, step ve bozkır ekosistemlerinin sağlığını gösteren bir tür olarak ekolojik önem taşıyor.
Sultan Sazlığı'ndaki bu canlı varlığı, alanın biyolojik çeşitliliğinin korunmasındaki başarıyı da gözler önüne seriyor. (AA)