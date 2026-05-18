İstanbul’un Avrupa yakasında elektrikli otomobili için konutuna şarj istasyonu kuran bir doktor, rutin denetimler sırasında rekor bir cezayla karşı karşıya kaldı. Sayaç devre dışı bırakılarak çekilen ayrı bir hat üzerinden enerji tüketildiği tespit edilince, dağıtım şirketi tarafından 840 bin TL’yi aşan para cezası uygulandı.

DENETİME GİRDİ 840 BİN LİRA CEZA YEDİ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) ekipleri, saha çalışmaları kapsamında İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan bir konutta inceleme gerçekleştirdi. Bir doktora ait olduğu öğrenilen konutta yapılan kontrollerde, elektrikli araç şarj istasyonu için usulsüz bir düzenek kurulduğu saptandı.

Ekipler, abonenin perakende satış sözleşmesi bulunmasına rağmen, şarj ünitesi için sayaçtan geçmeyen bağımsız bir hat çekildiğini ve bu yolla bedelsiz enerji tüketildiğini belirledi.

Yapılan teknik tespitlerin ardından, enerji hırsızlığı ve usulsüz kullanım gerekçesiyle araç sahibine 840 bin TL’nin üzerinde idari para cezası kesildi.

UZMANLARDAN "MEVZUAT" UYARISI

Yaşanan bu ağır cezai işlemin ardından uzmanlar, elektrikli araç sahiplerini kurulum süreçleri konusunda uyardı. Şarj istasyonlarının konut veya villalara kurulabilmesi için mutlaka resmi bir proje onay sürecinin işletilmesi gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, “Bu tür projelerin şehir içi elektrik dağıtım şirketinin onayından ve izninden geçmesi, mevzuatta öngörülen koşulların yerine getirilmesi hayati önem taşımaktadır. Dağıtım şirketinin bilgisi dışında veya sayaca bağlanmadan kurulan her türlü istasyon, kaçak kullanım cezasıyla karşı karşıya kalır” ifadelerini kullandı.

Abonelere, mevcut sistemlerini gözden geçirme önerisinde bulunan uzmanlar, EPDK’nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) ilgili yönetmeliğinin bu konuda çok net yaptırımlar öngördüğünü, yüklü miktarda kaçak kullanım faturasıyla karşılaşmamak için tüm bürokratik ve teknik adımların yönetmeliğe uygun olarak atılması gerektiğini belirtti.