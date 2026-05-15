Elektrikli otomobiller başarısız oldu: En büyük markalar benzinli ve dizel motorlara geri dönüyor

Buna ek olarak, geliştirme maliyetleri yüksek ve birçok ülkede şarj altyapısı yetersiz. Bununla birlikte, müşteriler için yüksek fiyatlar ve üreticiler için azalan kar marjları söz konusu. En büyük Avrupalı, Japon ve Amerikalı üreticileri kapsayan genel bir plan revizyonu gerçekleşti.

Son günlerin en dikkat çekici örneklerinden biri, 1957'de halka arz edilmesinden bu yana ilk ekonomik zararını açıklayan HONDA oldu . Şirket, elektrik projeleriyle ilgili yaklaşık 10 milyar dolarlık değer düşüklüğü gideri biriktirdikten sonra, mali yılı yaklaşık 2,59 milyar dolarlık işletme zararıyla kapattı.

Sonuç olarak, Japon marka rotasını değiştirmeye karar verdi. 2040 yılına kadar tamamen elektrikli bir ürün yelpazesine geçme hedefi iptal edildi ve CEO Toshihiro Mibe durumu açıkça şöyle açıkladı: "Kanamayı en kısa sürede durdurmalı ve gelecekteki büyümenin önünü açmalıyız."

MAZDA da planlarını revize ederek tamamen elektrikli araçlara daha az, hibrit araçlara ise daha fazla yatırım yapacağını açıkladı ve 2028 ile 2030 yılları arasında üç yeni modelin piyasaya sürüleceğini doğruladı; hibrit teknolojiye sahip yeni nesil CX-5'in ise önümüzdeki yıl gibi erken bir tarihte gelmesi bekleniyor.

VOLKSWAGEN , Alman grubunun en önemli modellerinden biri olan gelecekteki elektrikli Golf'ün geliştirilmesinde gecikmeyle karşı karşıya. Bu arada MINI de 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir marka olma projesinden vazgeçti.

FORD, bazı pazarlar için klasik benzinli motora sahip yenilikler hazırlarken aynı zamanda Çin ile doğrudan rekabet etme amacıyla Apple ve Tesla'dan uzmanların katkısıyla geliştirilen ve Mustang performansı vaat eden düşük bütçeli bir elektrikli pick-up da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Aynı zamanda STELLANTİS , bu yıl Avrupa'da satılan bazı modellerine (Peugeot 308, DS N°4, Opel Astra, Combo, Peugeot Rifter ve Citroen Berlingo) dizel motor seçeneğini geri getireceğini duyurdu . DS N°7 ve Alfa Romeo Tonale, Stelvio ve Giulia modelleri için de dizel motor seçeneklerinin sunulacağı doğrulandı.

TOYOTA da benzer bir yaklaşım izleyerek, Avrupa'daki ürün gamının merkezinde hibrit araçlara yer veriyor; bunun yanı sıra, pazara bağlı olarak farklı çözümler sunmak için şarj edilebilir hibrit, elektrikli ve bazı benzinli versiyonlar da sunuyor. Bu nedenle, çoğunlukla elektrikli araçlara dayanan Renault gibi diğer üreticilere kıyasla, Stellantis ve Toyota artık farklı güç aktarma sistemlerini kapsama konusunda daha kapsamlı bir yapıya sahip.

PREMİUM MARKALAR DA YÖN DEĞİŞTİRİYOR

Elektrikli araç planlarındaki yavaşlama hem lüks hem de spor markaları etkiliyor. PORSCHE, 2030'dan sonra da benzinli araç üretmeye devam edeceğini doğruladı. Başlıca projeler arasında yeni MACAN ve başlangıçta geleneksel motorlarla sunulacak yedi koltuklu bir SUV yer alıyor.

ROLLS-ROYCE elektrikli araç planlarını yavaşlattı ve V12 motoruna güvenmeye devam edecek; BENTLEY ise 2030 yılına kadar programını sadece bir elektrikli modelle sınırlamaya karar verdi.

Bu arada MERCEDES , 2027 yılına kadar 30'dan fazla yeni model hazırlıyor ve bunların çoğunda yine hibrit veya içten yanmalı motorlar kullanılacak. Motor1'in yazdığına göre BMW , benzinli, dizel, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli modelleri içeren bir stratejiyi sürdürerek 2026'da altı yeni model piyasaya sürecek.

Tüm bunlar, Avrupa'nın 2035'te yürürlüğe girmesi planlanan içten yanmalı motorlara yönelik yasağın olası bir revizyonunu tartıştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Açıkça görüldüğü üzere, elektrikli, hibrit ve geleneksel motorların önümüzdeki yıllarda birlikte var olacağı bir yavaşlama evresine girdik.