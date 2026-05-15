Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alınınca ilk kurşunu Ahmet Hakan attı
Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis soruşturmasında "kasa" olduğu iddialarıyla gözaltına alınınca iktidar kanadından ilk kurşunu Ahmet Hakan attı. Kütahyalı'nın iktidar yakınlığı göndermelerini kaleme alan Hakan, sert çıkıştı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye gündemine oturdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in operasyon duyurusunu sosyal medyada destekledikten saatler sonra gözaltına alınan Kütahyalı’ya dair en çarpıcı yorum, iktidara yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan’dan geldi.
Hürriyet'teki yazısında Rasim Ozan Kütahyalı'ya yüklenen Ahmet Hakan, Kütahyalı’nın sergilediği "devlete ve hükümete yakın" tavrını hedef alarak şunları kaydetti:
“Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmasının mana ve önemine dair söyleyeceğim tek bir şey var: 'Ben Akın Gürlek’e yakınım' palavrası atarak... 'Ben devlete yakınım' edası takınarak... 'Ben hükümetin derinlikleriyle içli dışlıyım' havası basarak... Yüce Türk adaletinin elinden kaçmak asla mümkün olmaz, olamaz.”
Ahmet Hakan’ın çıkışı, gözaltındayken dahi "Bende öyle bir hareketlilik yok, bir yanlış anlaşılma var" diyerek rahat tavırlar sergileyen Kütahyalı’nın iktidar kanadından ilk "kurşun" olarak yorumlandı.
MASAK RAPORUNDA "ÇETENİN KASASI" İDDİASI
Kütahyalı hakkındaki adli sürecin temelini oluşturan veriler ise dudak uçuklattı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre; MASAK raporu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da yasa dışı bahis şebekesinin finansal ağında "kasa hesap" olarak yer alan şüpheli 11 isim arasında olduğunu gösterdi.
Mali analiz raporuna yansıyan verilere göre Kütahyalı’nın hesabında;
- 2022-2024 yılları arasında 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu,
- Aynı dönemde lüks harcamalar veya transferler için sadece 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış yapıldığı,
- Yine aynı yıllar içinde 6 farklı ödeme kuruluşu üzerinden toplam 35 milyon 201 bin 344 lira giriş gerçekleştiği öne sürüldü.