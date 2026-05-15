Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alınınca ilk kurşunu Ahmet Hakan attı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye gündemine oturdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in operasyon duyurusunu sosyal medyada destekledikten saatler sonra gözaltına alınan Kütahyalı’ya dair en çarpıcı yorum, iktidara yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan’dan geldi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI GÖZALTINA ALININCA İLK KURŞUNU AHMET HAKAN ATTI

Hürriyet'teki yazısında Rasim Ozan Kütahyalı'ya yüklenen Ahmet Hakan, Kütahyalı’nın sergilediği "devlete ve hükümete yakın" tavrını hedef alarak şunları kaydetti:

“Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmasının mana ve önemine dair söyleyeceğim tek bir şey var: 'Ben Akın Gürlek’e yakınım' palavrası atarak... 'Ben devlete yakınım' edası takınarak... 'Ben hükümetin derinlikleriyle içli dışlıyım' havası basarak... Yüce Türk adaletinin elinden kaçmak asla mümkün olmaz, olamaz.”

Ahmet Hakan’ın çıkışı, gözaltındayken dahi "Bende öyle bir hareketlilik yok, bir yanlış anlaşılma var" diyerek rahat tavırlar sergileyen Kütahyalı’nın iktidar kanadından ilk "kurşun" olarak yorumlandı.

MASAK RAPORUNDA "ÇETENİN KASASI" İDDİASI

Kütahyalı hakkındaki adli sürecin temelini oluşturan veriler ise dudak uçuklattı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre; MASAK raporu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da yasa dışı bahis şebekesinin finansal ağında "kasa hesap" olarak yer alan şüpheli 11 isim arasında olduğunu gösterdi.

Mali analiz raporuna yansıyan verilere göre Kütahyalı’nın hesabında;