Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor

Türkiye'nin en önemli göç güzergahlarından biri olan Muş Ovası, baharın gelmesiyle birlikte yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Sulak alanları ve sazlıklarıyla bölge, doğa ve kuş fotoğrafçılarının da gözdesi haline geldi.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 1
1 21

Muş Ovası her yıl binlerce kuşun göç yolculuğunda durduğu, beslendiği ve yavruladığı alanlardan biri. Baharın gelmesiyle sulak alanlarda ve sazlıklarda kuş hareketliliği gözle görülür biçimde arttı.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 2
2 21

Türkiye'deki üç ana göç güzergahından biri Muş Ovası üzerinden geçiyor. Kuzeyden güneye göç eden kuş türlerine ev sahipliği yapan ova, yüksek kuş popülasyonuyla öne çıkıyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 3
3 21

Muş Ovası'nda bugüne kadar yapılan gözlemlerde 400'e yakın kuş türü kayıt altına alındı. Mevsimlerin değişmesiyle birlikte soğuk bölgelerden gelen binlerce kuş, sulak alanlarda konakladıktan sonra sıcak bölgelere göç ediyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 4
4 21

Yaz boyunca sulak alanlarda konaklayan ve kuluçka dönemini burada geçiren göçmen kuşlar, özellikle Murat ve Karasu nehirleri ile Bulanık ilçesindeki Haçlı Gölü kıyılarına canlılık katıyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 5
5 21

Leylek, dalgıç, küçük batağan, küçük ak balıkçıl, büyük ak balıkçıl, kaşıkçı ve gri balıkçıl bu dönemde ovada yoğun olarak gözlemlenen türler arasında yer alıyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 6
6 21

Boz kuyrukkakan da bahar göçüyle ovaya inen türler arasında. Kuyrukkakan türlerinin en irisi olan bu kuş, boz-kahverengi üst tüyleri, geniş beyaz sırtı ve kuyruğundaki siyah bantla kolayca tanınıyor. Böceklerle besleniyor; ürkek ve çevik hareketleriyle dikkat çekiyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 7
7 21

Türkiye'de yaklaşık bir milyon çift boz kuyrukkakan popülasyonu bulunduğu tahmin ediliyor. Steplerde, taşlık arazilerde ve açık ovalarda yaşayan bu tür, kışı Afrika ve Hindistan'da geçiriyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 8
8 21

Nesli tehlike altındaki toy kuşu, telli turna, Anadolu dağ turnası, saz horozu, mezgeldek ve sürmeli kız kuşu da Muş'ta kuluçka yapan türler arasında. Toy kuşları Türkiye'de en çok Muş'ta görülüyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 9
9 21

Sürmeli kız kuşu, IUCN tarafından nesli kritik düzeyde tehdit altında olarak değerlendirilen türlerden biri. Dünya genelinde yalnızca 11 bin 200 yetişkin bireyin kaldığı tahmin ediliyor. Muş, Bulanık ve Malazgirt Ovaları bu türün göç yolculuğunda kritik konaklama alanları arasında yer alıyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 10
10 21

Toy, turna, Anadolu dağ turnası ve mezgeldek kuşlarının büyük bölümü Varto ve Bulanık güzergahlarında yoğunlaşıyor. Muş'taki pek çok yerleşim biriminde de leylek yuvaları bulunuyor; bunun temel nedeni sulak alanların zenginliği ve halkın leyleklere gösterdiği ilgi.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 11
11 21

Muş'taki sulak alanların yerleşim yerlerine uzak olması, kirlilik düzeyini düşük tutuyor. Araştırmacılar, bu nedenle özellikli kuş türlerinin bölgeyi tercih ettiğini belirtiyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 12
12 21

Varto, Bulanık ve Malazgirt'teki çok sayıda göl ve gölet ile Karasu ve Murat nehirleri bölgenin ekolojik zenginliğine katkı sunuyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 13
13 21

Telli Turna Doğa Koruma Derneği, 2014'ten bu yana Muş'ta düzenli araştırma ve koruma çalışmaları yürütüyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 14
14 21

Dernek başkanı Kasım Avcı, bölgedeki tüm doğal alanların kuşların yaşam döngüsüne katkı sunduğunu ve bu nedenle korunmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 15
15 21

Gözlem ekibinden Ufuk Bayrak, yıllardır sahada aktif çalışma yürüttüklerini belirterek "Muş Ovası birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Amacımız kuşları korumaya yöneliktir, bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Muş Ovası çok yüksek bir kuş popülasyonuna sahip." dedi.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 16
16 21

Bölge aynı zamanda kuş fotoğrafçıları için de cazip bir alan. Yüzlerce türün bir arada görülebildiği sulak alanlar, giderek daha fazla doğaseverin ilgisini çekiyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 17
17 21

Hem hiç göç etmeyen hem de kısmen göç eden türlerin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 18
18 21

Muş Ovası'nda kayıt altına alınan türler arasında angıt, karabatak, boz kaz, sakarca, boz ördek, saksağan, ekin kargası, sığırcık, kuzgun, dere düdükçünü, ebabil, kaya güvercini, sumru ve tarla kuşu da yer alıyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 19
19 21

Araştırmacılar, elde ettikleri verileri kitaplaştırmayı planlıyor. Amaç, Muş'taki kuş çeşitliliğini yalnızca il sınırları içinde değil ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 20
20 21

Uzmanlar, sulak alanların korunmasının hem bölge ekolojisi hem de göç güzergahındaki tüm türler için yaşamsal önem taşıdığını vurguluyor.

Yüzlerce tür tek bir ovaya iniyor: Türkiye'nin gizli kuş cenneti keşfedilmeyi bekliyor - Fotoğraf: 21
21 21

Kirlilik, kaçak avcılık ve alan tahribatı en büyük tehditler arasında sayılıyor. (AA)

Muş İlkbahar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro