"Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz" diyen Babacan'a Ümit Özdağ'dan ağır yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP’nin siyasi transferlere yaklaşımını eleştirerek “Başka partilerin vekillerine rozet takarken sorun yok, sizin belediye başkanınıza rozet takınca kıyamet kopuyor” dedi. Babacan, “Kendi iç sıkıntılarıyla uğraşan ana muhalefete de bu ülkeyi bırakmak istemiyoruz” diye konuştu.

2024 seçimlerinde, partisinin oy oranı bindelik düzeyde olmasına rağmen CHP'lilerin oylarıyla 15 milletvekili çıkaran DEVA Partisi Genel Başkanı'nın bu sözleri günün en çok konuşulan siyasi demeçlerinden biri oldu.

Yanıt ise, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ Ali Babacan'a, CHP'lilerin oylarıyla meclise girdiklerini hatırlattı ve vefa çağrısı yaptı.

"YAPMANIZ GEREKEN VEFANIZI GÖSTERMEK"

Özdağ "Ali bey, bu cümleyi ben kurabilirim. Ancak siz CHP’li seçmenlerin oyu ile parlamentoya girdiniz. Bugün yapmanız gereken CHP’ye saldırmak değil saldırıya uğrayan CHP’ye destek olarak vefanızı göstermek olmalı." dedi.

“CHP’NİN TUTUMU DOĞRU DEĞİL” DEMİŞTİ

Babacan Karar TV yayınında konuyla ilgili şunları söylemişti:

“Ana muhalefet partisi aynı masada oturduğu çok sayıda milletvekiline rozet taktı. Aynı masada bulunduğunuz İYİ Parti ya da DEVA’dan milletvekillerine rozet takıyorsunuz. Başka partilerin milletvekillerine rozet takarken sorun olmuyor ama sizin bir milletvekilinize ya da belediye başkanınıza rozet takılınca kıyamet kopuyor. Ayrıldıkları zaman da en kötü insan ilan ediliyorlar. Bu yaklaşım doğru değil. Biz seçim için değil, ülkeyi yönetmek için bir araya geldik. Kendi iç sıkıntılarıyla uğraşan ana muhalefete de bu ülkeyi bırakmak istemiyoruz.”