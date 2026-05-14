Son Dakika | İlahiyat hocasının tecavüzünden kaçan öğrenci erkek çıktı
Son dakika haberi... Kastamonu'yu karıştıran "tecavüz" skandalıyla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. İlahiyat hocasının tecavüzünden kurtulmak için camdan atlayan gencin erkek olduğu öğrenildi.
Kastamonu'da bir apartmanda yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Korku filmlerini aratmayan dehşetin detayları ortaya çıktı.
Bir üniversite öğrencisi, Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta bulunan bir apartmanın balkonundan aşağı atladı.
Çıplak halde ikinci kattan aşağı atlayan genci görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İLAHİYAT HOCASI TUTUKLANDI
Olay sırasında evde bulunduğu tespit edilen Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi A.D. hakkında soruşturma başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. hakkında “nitelikli cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “mala zarar verme”, “silahla tehdit” ve “hakaret” suçlamaları yöneltildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÖĞRENCİ ERKEK ÇIKTI!
Öte yandan elde edilen yeni bilgilere göre İlahiyat hocasının tecavüzünden kurtulmak için balkondan atlayan gencin erkek olduğu ortaya çıktı.