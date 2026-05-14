Genç kız hocasından kaçmak için ölüme atladı: Şehir bununla çalkalanıyor

Kastamonu’da üniversite öğrencisinin çıplak halde ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmasıyla ilgili olayda, evde bulunan Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi A.D., “nitelikli cinsel saldırı” dahil çeşitli suçlamalar kapsamında tutuklandı.

Kastamonu’nun Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta, Sepetçioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısındaki bir apartmanda yaşanan olayda, iddiaya göre üniversite öğrencisi genç kız çıplak halde 2’nci kattan atladı. Park halindeki otomobilin üzerine savrulan genç kadın ağır yaralandı.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Olay sırasında evde bulunduğu belirlenen Kastamonu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan A.D. hakkında, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulgular doğrultusunda olayın kaza olmayabileceği değerlendirilerek gözaltı kararı verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. hakkında “nitelikli cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “mala zarar verme”, “silahla tehdit” ve “hakaret” suçlamaları yöneltildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

