Festivalde Cem Ersever kostümüyle JİTEM propagandası! "Beyaz Toros'la gelecektim kalmamış"

Ankara Keçiören'de, "Kutagan" isimli organizasyonun düzenlediği "Turkomania Fest" adlı festival etkinliğinde skandal görüntüler ortaya çıktı.

Adının Emre Cüşan olduğunu söyleyen bir şahıs, festivale; 1990'lı yıllarda birçok faili meçhul cinayetle anılan JİTEM'in kurucusu Cem Ersever'in kostümüyle katıldı. Şahıs, aynı zamanda sahneye çıkarak konuşma yaptı.

"BEYAZ TOROS'LA GELECEKTİM AMA KALMAMIŞ"

Emre Cüşan isimli şahıs, sahnede JİTEM propagandası yaparak Cem Ersever'i andı, üstüne bir de insan kaçırma olaylarıyla özdeşleşen 'Beyaz Toros' güzellemesi yaptı.

JİTEM elemanları gibi giyinerek sahneye çıkan Emre Cüşan, konuşmasında şunları söyledi:

"Ben Emre Cüşan, Şehit Binbaşı Ahmet Cem Ersever kostümüyle katıldım. Kendisi Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele'nin kurucularından, terörün en çetin olduğu zamanlarda doğuda birçok operasyon yapmış bir şehidimiz. 4 Kasım 1993 yılında şehit edilmiştir kendisi. Beyaz Toros'larla anılıyor, bugün bir beyaz Toros'la gelecektim ancak kalmamış. Ben normalde Cosplay, kostüm işleriyle ilgilenmiyorum, konsept dışı kalmayayım diye böyle giyinmiştim ancak çok da beğenildi. Çok da fazla fotoğraf çekildiler. Çok teşekkür ediyorum size destekleriniz için, kendinize iyi bakın."

CEM ERSEVER KİMDİR?

Binbaşı Ahmet Cem Ersever, Türk Jandarma Teşkilatı'nda görev yapmış ve özellikle 1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu illerinde faaliyet gösteren tartışmalı gayriresmi istihbarat yapılanması JİTEM'in (Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele) kilit isimlerinden ve kurucularından biri olarak biliniyor.

JİTEM bünyesinde pek çok operasyonu bizzat yöneten Ersever, 1993 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) istifa ettikten sonra, bölgedeki terörle mücadele politikalarını ve bölgede yaşanan yasa dışı faaliyetleri basına ifşa etmiştir.

Bildiklerini kamuoyuyla paylaşmasının hemen ardından, 4 Kasım 1993'te Ankara'da elleri arkadan bağlanmış ve başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Birçok faili meçhul cinayetle anılan Cem Ersever’in, kendisinin de bizzat kurucusu olduğu JİTEM tarafından suikaste uğradığı iddia ediliyor.