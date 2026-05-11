600 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu: Banka banka faiz oranları açıklandı
Yatırımcıların düşük riskle düzenli kazanç elde etmek için yöneldiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi.
Bankalar, 600 bin TL birikimini 32 gün vadeyle değerlendirmek isteyen müşterilere farklı mevduat seçenekleri sunarken, yeni müşteri çekmeye yönelik kampanyalarıyla daha yüksek getiri imkanı da sağlıyor. Ancak sunulan faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
600 BİN TL’NİN AYLIK GETİRİSİ BELLİ OLDU
İşte banka banka 600 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirisi...
Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 18.226,85 TL
Vade Sonu Tutar: 618.226,85 TL
Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 17.359,83 TL
Vade Sonu Tutar: 617.359,83 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,25
Aylık Getiri: 17.901,37 TL
Vade Sonu Tutar: 617.901,37 TL
QNB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 16.794,74 TL
Vade Sonu Tutar: 616.794,74 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 18.186,48 TL
Vade Sonu Tutar: 618.186,48 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 17.359,83 TL
Vade Sonu Tutar: 617.359,83 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 18.089,98 TL
Vade Sonu Tutar: 618.089,98 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 17.751,85 TL
Vade Sonu Tutar: 617.751,85 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 18.186,48 TL
Vade Sonu Tutar: 618.186,48 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 18.186,48 TL
Vade Sonu Tutar: 618.186,48 TL
Türkiye Finans
Kar Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 17.490,47 TL
Vade Sonu Tutar: 617.490,47 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 19.168,35 TL
Vade Sonu Tutar: 619.168,35 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 17.251,52 TL
Vade Sonu Tutar: 617.251,52 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 18.226,85 TL
Vade Sonu Tutar: 618.226,85 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 17.141,92 TL
Vade Sonu Tutar: 617.141,92 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 16.924,93 TL
Vade Sonu Tutar: 616.924,93 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 15.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 615.189,04 TL
MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bankalarda birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yöntemlerden biri olan mevduat hesabı, düzenli ve düşük riskli getiri sağlaması nedeniyle öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, mevduat faizi seçimi yapılırken yalnızca oranlara bakmanın yeterli olmadığını belirtiyor.
FAİZ ORANINA DİKKAT EDİLMELİ
Mevduat hesabı açmadan önce bankaların sunduğu faiz oranları karşılaştırılmalı. Aynı vade için farklı bankalarda değişen oranlar, getiride ciddi farklar oluşturabiliyor.
VADE SEÇİMİ ÖNEMLİ
Yatırımın ne kadar süre bankada kalacağı da kazancı doğrudan etkiliyor. Kısa vadelerde faiz oranları daha düşük olurken, uzun vadeli mevduatlarda genellikle daha yüksek getiri sağlanıyor. Ancak erken bozum durumunda faiz kaybı yaşanabileceği unutulmamalı.
STOPAJ VE VERGİ DETAYI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ
Mevduat faizinden elde edilen kazanç üzerinden stopaj vergisi kesintisi yapılıyor. Net kazanç hesaplanırken bu oran mutlaka dikkate alınmalı.
BANKA GÜVENİLİRLİĞİ VE SİGORTA KAPSAMI
Uzmanlar, mevduat yapılacak bankanın güvenilirliğinin araştırılması gerektiğini vurguluyor. Türkiye’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi kapsamında belirli bir limite kadar mevduatlar güvence altında bulunuyor.
KAMPANYA VE EK KOŞULLAR TAKİP EDİLMELİ
Bazı bankalar yeni müşterilere veya belirli tutar üzeri yatırımlara özel kampanyalı faiz oranları sunabiliyor. Ancak bu kampanyaların koşulları dikkatle incelenmeli.