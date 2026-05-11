600 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu: Banka banka faiz oranları açıklandı

600 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu: Banka banka faiz oranları açıklandı
Yayınlanma:
Birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için bankaların 32 günlük vadede 600 bin TL’ye sunduğu güncel faiz oranları netleşti. Bu oranlara göre, vade sonunda yatırımcıların elde edebileceği net kazanç tutarları da ortaya çıktı.

Yatırımcıların düşük riskle düzenli kazanç elde etmek için yöneldiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi.

Bankalar, 600 bin TL birikimini 32 gün vadeyle değerlendirmek isteyen müşterilere farklı mevduat seçenekleri sunarken, yeni müşteri çekmeye yönelik kampanyalarıyla daha yüksek getiri imkanı da sağlıyor. Ancak sunulan faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi: İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisiMevduat faizlerinde oranlar güncellendi: İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisi

600 BİN TL’NİN AYLIK GETİRİSİ BELLİ OLDU

Mevduat faizlerinde son durum ne?: 500 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 2

İşte banka banka 600 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirisi...

Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 18.226,85 TL
Vade Sonu Tutar: 618.226,85 TL

Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 17.359,83 TL
Vade Sonu Tutar: 617.359,83 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,25
Aylık Getiri: 17.901,37 TL
Vade Sonu Tutar: 617.901,37 TL

QNB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 16.794,74 TL
Vade Sonu Tutar: 616.794,74 TL

TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 18.186,48 TL
Vade Sonu Tutar: 618.186,48 TL

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 17.359,83 TL
Vade Sonu Tutar: 617.359,83 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 18.089,98 TL
Vade Sonu Tutar: 618.089,98 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 17.751,85 TL
Vade Sonu Tutar: 617.751,85 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 18.186,48 TL
Vade Sonu Tutar: 618.186,48 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 18.186,48 TL
Vade Sonu Tutar: 618.186,48 TL

Türkiye Finans
Kar Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 17.490,47 TL
Vade Sonu Tutar: 617.490,47 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 19.168,35 TL
Vade Sonu Tutar: 619.168,35 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 17.251,52 TL
Vade Sonu Tutar: 617.251,52 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 18.226,85 TL
Vade Sonu Tutar: 618.226,85 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 17.141,92 TL
Vade Sonu Tutar: 617.141,92 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 16.924,93 TL
Vade Sonu Tutar: 616.924,93 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 15.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 615.189,04 TL

1 milyon liranın aylık getirisi banka banka belli oldu: Kazanç 30 bin lirayı geçti

Bankalar yarışta: 400 bin TL’nin aylık getirisi belli olduBankalar yarışta: 400 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu

MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankalarda birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yöntemlerden biri olan mevduat hesabı, düzenli ve düşük riskli getiri sağlaması nedeniyle öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, mevduat faizi seçimi yapılırken yalnızca oranlara bakmanın yeterli olmadığını belirtiyor.

FAİZ ORANINA DİKKAT EDİLMELİ

Mevduat hesabı açmadan önce bankaların sunduğu faiz oranları karşılaştırılmalı. Aynı vade için farklı bankalarda değişen oranlar, getiride ciddi farklar oluşturabiliyor.

VADE SEÇİMİ ÖNEMLİ

Yatırımın ne kadar süre bankada kalacağı da kazancı doğrudan etkiliyor. Kısa vadelerde faiz oranları daha düşük olurken, uzun vadeli mevduatlarda genellikle daha yüksek getiri sağlanıyor. Ancak erken bozum durumunda faiz kaybı yaşanabileceği unutulmamalı.

STOPAJ VE VERGİ DETAYI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Mevduat faizinden elde edilen kazanç üzerinden stopaj vergisi kesintisi yapılıyor. Net kazanç hesaplanırken bu oran mutlaka dikkate alınmalı.

BANKA GÜVENİLİRLİĞİ VE SİGORTA KAPSAMI

Uzmanlar, mevduat yapılacak bankanın güvenilirliğinin araştırılması gerektiğini vurguluyor. Türkiye’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi kapsamında belirli bir limite kadar mevduatlar güvence altında bulunuyor.

KAMPANYA VE EK KOŞULLAR TAKİP EDİLMELİ
Bazı bankalar yeni müşterilere veya belirli tutar üzeri yatırımlara özel kampanyalı faiz oranları sunabiliyor. Ancak bu kampanyaların koşulları dikkatle incelenmeli.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Ekonomi
Enflasyon Japon giyim devini korkuttu: Türkiye'ye gelme planını askıya aldı
Enflasyon Japon giyim devini korkuttu: Türkiye'ye gelme planını askıya aldı
İran geriliminden etkilendi: Borsa İstanbul'da düşüş
İran geriliminden etkilendi: Borsa İstanbul'da düşüş