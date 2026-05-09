Her yıl mayısta çiçek açan endemik tür Eber sarısını koparmanın bedeli 699 bin lira, yetiştiği alanı tahrip etmenin bedeli ise 3 milyon 496 bin lira.

İKİ GÖL ARASINDA YETİŞEN NADİR TÜR

Halk arasında "piyan" olarak da bilinen Eber sarısı, Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarındaki Eber ile Akşehir göllerinin çevresinde yetişiyor. Yalnızca bu coğrafyaya özgü olan endemik tür, her yıl mayıs ayında çiçekleniyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Türkiye'deki 12 bini aşkın bitki türünden yaklaşık 4 bininin endemik olduğunu ve Eber sarısının bunlar arasında nesli tehlike altındaki kategoride yer aldığını belirtti

ÇADIR KURANA, KAZI YAPANA DA AYNI CEZA

Bu yıl geçerli olan idari yaptırımlara göre nesli tehlike altındaki bir bitkiyi koparmanın cezası 699 bin 245 lira. Türün yaşam alanını tahrip etmek ise çok daha ağır bir yaptırım gerektiriyor.

Erişmiş bu konuda şu uyarıyı yaptı:

"Endemik türün bulunduğu geniş yayılım alanına çadır kurar, kazı yapar ve yol açarsanız habitat tahribatına neden olacağınız için 3 milyon 496 bin 767 liralık cezaya maruz kalırsınız."

AKADEMİSYENLER BİLE İZİN ALMAK ZORUNDA

Erişmiş, araştırma amacıyla bile olsa bu bitkiyle çalışmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yasal izin belgesi alınması gerektiğini vurguladı. İzinsiz çalışma yapanlar aynı cezai yaptırımla karşı karşıya kalıyor.

Biyokaçakçılık riskine de dikkat çeken Erişmiş, yurt dışından gelen araştırmacıların da jandarma ve Doğa Koruma birimlerinden izin alması gerektiğini söyledi.

JANDARMA VE DOĞA KORUMA BÖLGEDE

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında Eber sarısının yetiştiği bölgelerde kontrol ve koruma faaliyetleri yürütüyor. Ekipler vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapıyor.

Erişmiş, kurumsal çabanın tek başına yeterli olmadığını belirterek yöre halkını da duyarlılığa çağırdı.

