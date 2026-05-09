Anneler Günü öncesi doğadan insanlığa büyük ders

Antalya’da su altı yaşamını inceleyen ve öğrencileriyle dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve ekibi, 2 ay önce yumurtalarının başından ayrılmayan bir ahtapotu görüntüledi.

YUMURTALARINI BIRAKMADI

Ekip, geçen ayki dalışta ahtapota yemesi için balık bıraktı ancak ahtapotun yumurtaların başından ayrılmadığı ve balığı yemediği görüldü. Son dalışta ise ahtapotun öldüğü, yavruların da yumurtadan çıktığı belirlendi.

"SÜREKLİ OLARAK YUMURTALARINA SU PÜSKÜRTÜYORDU"

Yavrularını korumak için günlerce aç kalan anne ahtapotun, yumurtalar çatlayana kadar beslenmek için dahi yumurtaların başından ayrılmadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şu ifadeleri kullandı:

2 aydan bu yana takip ettiğimiz bir ahtapot var. Bu ahtapot bir beton bloğun altına yuva yapmıştı. Bu dönem ahtapotların yumurtladığı dönemdi yani. İlk gördüğümüz andan itibaren yumurtalarını tavan kısmına yapıştırmış ve sürekli bunu bekliyordu. 6-7 kilo ağırlığında anne bir ahtapot. Bunu gelip gittikçe izliyorduk. Sürekli olarak yumurtalarına su püskürtüyor, onların bakımını sağlıyor. 2 ay sonra, yani bu ahtapotun öldüğünü gördük. Ahtapotlar bilindiği gibi yumurtalarının başında bekler. Anne ahtapot, hiçbir şey yemez, beslenmez o dönemde. Ağırlıklarının yaklaşık yüzde 60'ını kaybeder. Daha sonra yumurtalar açıldıktan sonra güçsüz kalır ve açlıktan ölür. Oradaki o ahtapot da öldü. Onun görüntüsünü çektik.

"AÇLIKTAN ÖLMESİN DİYE BALIK GÖTÜRÜP BIRAKTIM. DÖNÜŞTE BAKTIK Kİ O ATTIĞIMIZ BALIĞI DIŞARI ATMIŞ, YEMEMİŞ"

Daha önce de aynı noktada başka bir anne ahtapotun aynı olayı yaşadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Gelip gittikçe onu da takip ediyorduk. Açlıktan ölmesin diye ben bir balık götürüp bıraktım. Dönüşte baktık ki o attığımız balığı ahtapot dışarı atmış, yememiş. Oysa ahtapot balığı gördüğü an hemen yer. Dolayısıyla yumurtalar açıldıktan sonra o ahtapotun ölüsünü borunun içerisinden aldık. Hayvan çok zayıflıyor, kilo kaybediyor ve sadece neredeyse derisi kalıyor. Daha sonra ekosistemde çıyanlar tarafından tüketiliyor. Ekosistemde bir başka canlıya yem oluyor" dedi. konuştu.

"ANNELİK BAMBAŞKA BİR DUYGU"

Anne ahtapotun yavruları için fedakarlık yaptığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, şu ifadeleri kullandı: