İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak

Yayınlanma:
AKOM’un paylaştığı verilere göre, Megakent’te hava sıcaklıkları 25 dereceye doğru göz dikti. Güneşli havaya aldanan İstanbulluları, hafta ortasında sürpriz bir yağış bekliyor. Cumartesi ve çarşamba günleri için yağış alarmı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbulluların merakla beklediği haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Raporda yer alan verilere göre, Megakent genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak yaz değerlerine yaklaşacak. Ancak güneşli havaya aldanan İstanbulluları, hafta ortasında sürpriz bir yağış bekliyor. AKOM’un yayınladığı haftalık tahmin tablosunda cumartesi günü yerel yağmur geçişleri bekleniyor. Yağış miktarının 1-3 kg arasında kalacağı tahmin ediliyor. 13 Mayıs çarşamba günü ise sıcaklıklar sert bir düşüşle 18°C’ye kadar gerileyecek. Beraberinde gelecek aralıklı yağmurun, metrekareye 3-7 kg civarında yağış bırakması öngörülüyor.

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

TERMOMETRELER 25 DERECEYE GÖZ DİKTİ

İstanbul’da hafta boyunca ciddi bir yağış kütlesi beklenmiyor. Çoğunlukla güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların 22-25°C aralığında seyretmesi tahmin ediliyor.

LODOS ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Bugün sabah saatlerinde 12°C olan hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 23°C'ye kadar tırmanacağı görülüyor.

Nem oranının %45-75 bandında seyredeceği kentte, rüzgarın güneyden (Lodos) hafif, zaman zaman orta kuvvette (5-20 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığının ise halen 12°C seviyelerinde seyretmesi nedeniyle kıyı kesimlerde hissedilen sıcaklığın iç kesimlere göre biraz daha serin olabileceği belirtiliyor.

YAĞIŞ YİNE KENDİNİ HATIRLATACAK

AKOM’un yayınladığı haftalık tahmin tablosunda 9 Mayıs cumartesi günü yerel yağmur geçişleri bekleniyor. Yağış miktarının 1-3 kg arasında kalacağı tahmin ediliyor.

Haftanın en hareketli günü olması beklenen Çarşamba günü, sıcaklıklar sert bir düşüşle 18°C’ye kadar gerileyecek. Beraberinde gelecek aralıklı yağmurun, metrekareye 3-7 kg civarında yağış bırakması öngörülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

