Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde fotoğrafla şantaj iddiası! Kanlı not bulunmuştu

13 Mart’ta Kağıthane’de yaşadığı evde ölü bulunan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında evde parmak izi incelemesi gerçekleştirildi. Yapılan inceleme sonucunda 3 kişiye ait parmak izi bulunurken, bu parmak izlerinin Eraslan'ın aile bireylerine ait olduğu tespit edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Eraslan’a ait cep telefonlarının da incelemeye alınacağı, cihazların öncelikle parmak izi tespiti için Adli Tıp Kurumu’nda değerlendirileceği, ardından kriminal incelemeye sevk edileceği bildirildi. Ayrıca genç kadına ait olmadığı değerlendirilen bazı yazıların da kriminal incelemeden geçirileceği, olayda kullanıldığı öne sürülen bıçak üzerindeki kan örnekleri ve parmak izlerine ilişkin analizlerin yapılacağı kaydedildi.

"ŞANTAJA UĞRADIĞINA DAİR SOMUT DELİLLER BULUNMAKTADIR"

Ailenin avukatı Hasan Yılmaz, Eraslan'ın ölümünden önce tehdit edildiğini ve şantaja maruz kaldığını düşündüklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ayşegül Eraslan'ın ölmeden önce tehdide uğradığına ilişkin somut deliller dosyada yer almaktadır. Buna ilişkin şüpheli şahıslar tespit edilmiştir ancak ne yazık ki henüz ifadeleri alınmamıştır. Müstehcen fotoğraflarına ilişkin şantaja uğradığına dair ailesinin sunduğu somut deliller bulunmaktadır. Buna rağmen şahsın kimliği belli olmasına rağmen ifadesinin alınmamış olması bizleri derinden üzmektedir."

"İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ YA DA İNTİHARA YÖNLENDİRME Mİ?"

Avukat Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e de çağrıda bulundu:

"Bu dosyanın, faili meçhul ve şüpheli ölümlere ilişkin kurulan birim kapsamında ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Olayın intihar mı, cinayet mi ya da intihara yönlendirme mi olduğunun hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyoruz."

Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından "Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok" yazılı kanlı not paylaşılmıştı.