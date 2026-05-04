Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek

Porsche'ler bir düğmeyle renk değiştirecek.

Bahsedilen teknoloji, aslında akıllı pencerelerde (kararan camlar) kullanılan elektrokromik prensibe dayanıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Verilen bilgilere göre, sürücü Sport modunu seçtiğinde yarış çizgileri görünecek . Aynı zamanda, ön tarafta hava girişleri , arka tarafta ise difüzör bulunacak . Bu teknolojiye " optik değişken kaplama" deniyor ve elbette ki herhangi bir şaka içermiyor.

Daha önce , koyuluğu artırma veya azaltma özelliğine sahip elektrokimyasal kristal adı verilen bir malzeme zaten mevcuttu . Şimdiki yenilik ise benzer bir şeyin sac levhalarda da gerçekleşecek olması. Estetik açıdan bakıldığında, şeritler kullanıcının isteğine bağlı olarak bir düğme aracılığıyla görünüp kaybolacak .

Katmanlı Yapı: Gövde panellerinin üzerine uygulanan özel bir polimer katmanı, içindeki parçacıkların elektrik akımıyla yön değiştirmesi sayesinde ışığı farklı şekilde yansıtıyor.

Dinamik Tasarım: Bir düğmeye bastığınızda veya sürüş modunu değiştirdiğinizde (örneğin Sport moduna geçtiğinizde), elektrik akımı bu katmanı tetikliyor ve daha önce görünmeyen yarış şeritleri veya farklı renk desenleri yüzeyde beliriyor.

PORSCHE NEYİ HEDEFLİYOR?

Porsche'nin buradaki asıl amacı, sizin de belirttiğiniz gibi "seçim yapma zorluğunu" ortadan kaldırmak ve kişiselleştirmeyi en üst seviyeye taşımak:

Düğmeyle Stil Değişimi: Sabah işe giderken sade ve prestijli görünen tek renkli bir Porsche, hafta sonu pist sürüşünde yarış çizgilerine sahip hırçın bir görünüme bürünebilecek.

Fonksiyonel Estetik: Patentte belirtilen hava girişleri ve difüzör detayları, görsel değişimin aracın aerodinamik karakteriyle (Sport mod gibi) senkronize olmasını sağlıyor.

DAHA ÖNCE YAPILDI MI?

Aslında bu fikir tamamen yeni değil ancak Porsche bunu seri üretim sac levhalara uygulama noktasında öncü olmak istiyor:

BMW iX Flow: Hatırlarsanız BMW, 2022'de "E Ink" teknolojisini kullanarak tamamen renk değiştiren bir konsept sergilemişti. Ancak o sistem daha çok "elektronik mürekkep" (e-kitap okuyucu ekranı gibi) mantığıyla çalışıyordu.

Porsche Farkı: Porsche'nin üzerinde çalıştığı sistemin, dış etkenlere (taş sekmesi, yağmur, güneş) daha dayanıklı bir boya/kaplama teknolojisi olması bekleniyor.

GERÇEKTEN YARIN SATIN ALABİLİR MİYİZ?

Şu an için bu bir patent aşamasıdır. Otomobil üreticileri bazen teknolojiyi koruma altına almak için patent alırlar ancak seri üretime geçmesi maliyet, ağırlık ve tamir edilebilirlik (örneğin araç çizildiğinde o boyanın nasıl onarılacağı) gibi nedenlerle zaman alabilir.

Yine de Porsche konfigüratöründe saatlerini harcayan tutkunlar için, "Hangi rengi seçsem?" derdini bitirecek bu teknoloji, otomobil dünyasının gelecekteki en havalı opsiyonlarından biri olmaya aday!

Porsche, ilgili müşterilerin yeni arabalarının donanımını seçmek için konfigüratörde saatlerce zaman geçirdiğini biliyor. Şimdi bu hizmet onlara sunulacak ve böylece ikilemlerle başa çıkmaları kolaylaşacak .