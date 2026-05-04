3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı

ABD merkezli termos ve kavanoz üreticisi Thermos, ürün kapaklarının aniden yerinden fırlayıp yüzlerine çarpması nedeniyle yaşanan kesik yaralanmalar ve bazı kalıcı görme kayıplarının ardından harekete geçti. Şirket, güvenlik riski taşıyan toplam 8,2 milyon adet termos ürününü geri çağırma kararı aldı. Söz konusu marka Türkiye’de de satış yapıyor.

Geri çağırma, yaklaşık 5,8 milyon adet Stainless King kavanoz ve 2,3 milyon adet Sportsman şişesini kapsıyor. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu tarafından 30 Nisan'da yayınlanan geri çağırma bildirimine göre, tüketicilerin etkilenen ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Ürünlerdeki tehlikenin, ısıyı tutan ve sızıntıyı önleyen parça olan tıpanın tasarımındaki bir kusurdan kaynaklandığı vurgulandı. Bozulabilir yiyecek veya içeceklerin uzun süre saklandığında basınç birikebileceği ve tasarımdaki kusur nedeniyle de kap açıldığında tıpanın zorla fırladığı ifade edildi. Söz konusu marka Türkiye’de de satılıyor.

3 KİŞİ GÖRME KAYBI YAŞADI

Thermos, fırlayan parça nedeniyle 27 tüketicinin yaralandığı ve tıbbi müdahale gerektiren yaralanmaların da meydana geldiği yönünde ihbarlar aldığını açıkladı. Üç tüketici ise gözlerine tıpa isabet etmesi sonucu kalıcı görme kaybı yaşadığını bildirdi.

GERİ ÇAĞRILAN MODELLER

Geri çağrılan ürünler, Mart 2008 ile Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında ABD'deki online alışveriş siteleri ve Thermos.com üzerinden satışa sunulduğu ifade edildi.

Etkilenen ürünler arasında SK3010, SK3000, SK3020 ve SK3010 modellerinin yanı sıra, Temmuz 2023’ten önce üretilen Thermos Paslanmaz Çelik King Yiyecek Kavanozları da yer aldı. SK3000 ve SK3020 model numaralarının da risk grubunda olduğu belirtildi. Model bilgisinin ürünlerin alt kısmında bulunduğu, bu kodlardan herhangi birini taşıyan ürünlerin ise kullanılmadan iade edilmesi gerektiği ifade edildi.