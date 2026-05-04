İnişe geçen uçak kamyonla çarpıştı!

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı yakınlarında, havacılık tarihinde ender rastlanan bir kaza meydana geldi. İniş yapmak için alçalan bir yolcu uçağı, havalimanı yakınındaki kara yolunda seyir halinde olan bir kamyona çarptı.

İNİŞ HATTINDA BÜYÜK TEHLİKE

Edinilen bilgilere göre olay, uçağın piste teker koymadan hemen önceki son yaklaşma evresinde gerçekleşti. Alçalan uçağın gövdesi veya iniş takımlarının, iniş hattı güzergahındaki kara yolundan geçen bir kamyonla temas etmesi sonucu çarpışma yaşandı. Kazanın ardından bölgede büyük panik yaşandı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ YÜRÜTÜLÜYOR

Havacılık yetkilileri, kazaya nelerin sebep olduğunu belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatırken; uçağın alçalma açısının ve irtifasının standartlara uygunluğu, kule ile pilot arasındaki iletişimde bir hata olup olmadığı ve havalimanı çevresindeki kara yolu trafiğinin uçuş güvenliği açısından yeterince izole edilip edilmediği gibi temel başlıklar değerlendirmeye alındı. Olayda yaralanan olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazanın havalimanındaki uçuş trafiğinde kısa süreli aksamalara neden olduğu bildirildi.