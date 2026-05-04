Kyoto Üniversitesi araştırmacıları, dişlerin yeniden büyümesini sağlayan ilacın insan denemelerine geçti. 2030 yılında kullanıma sunulması hedeflenen ilaç, dünya genelinde dişsizlik ile başa çıkan milyonlarca kişiye umut olabilir.

İnsan vücudundaki en sert maddesi olan diş minesi, ne yazık ki diğer kırılan kemiklerimiz gibi kendini iyileştiremiyor. Japon araştırmacılar, bu durumu değiştirebilecek bir ilaç üzerinde yıllardır çalışıyor.

HAYVAN DENEYLERİ BAŞARILI SONUÇLANDI

Kyoto Üniversitesi'nin geliştirdiği ilaç, USAG-1 adlı bir antikorun etki mekanizmasına dayanıyor. Araştırmacılar, bu antikorun farelerde ve gelinciklerde diş büyümesini engellediğini ortaya koyduktan sonra harekete geçti.

Kanser tedavisinde de yaygın biçimde kullanılan monoklonal antikor teknolojisiyle hazırlanan formül, USAG-1 ile kemik morfogenetik proteini arasındaki etkileşimi kesiyor ve diş büyümesinin önündeki biyolojik engeli kaldırıyor.

30 ERKEK HASTA ÜZERİNDE TEST BAŞLADI

İnsan denemeleri Eylül 2024'te başladı. İlk aşamada tedavi, 30 ile 64 yaş arasında ve en az bir dişi eksik olan 30 erkek katılımcıya damar yoluyla uygulanıyor. Bu aşamanın temel amacı güvenlik ve etkinliğin kanıtlanması.

Sonuçların olumlu çıkması durumunda ikinci aşamada hedef kitle değişiyor. Araştırmacılar bir sonraki adımda, en az dört dişi eksik olan 2 ile 7 yaş arasındaki çocuklara yönelmeyi planlıyor.

HEDEF 2030

Kitano Hastanesi Diş Hekimliği Bölüm Başkanı Katsu Takahashi, ilacın öncelikle doğuştan diş eksikliği yaşayan hastalara yönelik olacağını belirtti. Ancak Takahashi, ilerleyen süreçte herhangi bir nedenle dişini kaybetmiş herkesin bu tedaviden yararlanabilmesini umduğunu da vurguladı.

Araştırmacılar, her şey planlandığı gibi ilerlerse ilacın 2030 yılı civarında genel kullanıma girebileceğini öngörüyor.