Milyonlar bekliyordu, gerçek oldu: Diş çıkartan ilaç 2030'da geliyor

Milyonlar bekliyordu, gerçek oldu: Diş çıkartan ilaç 2030'da geliyor
Yayınlanma:
Kyoto Üniversitesi'nin yıllardır geliştirdiği ilaç, USAG-1 adlı bir antikorun bloke edilmesiyle yetişkinlerde yeni diş büyümesini tetiklemeyi amaçlıyor. Farelerde ve gelinciklerde başarıyla sonuçlanan hayvan deneyleri ardından Eylül 2024'te insan testleri başladı; 30 gönüllü katılımcıyla ilk aşama sürüyor.

Kyoto Üniversitesi araştırmacıları, dişlerin yeniden büyümesini sağlayan ilacın insan denemelerine geçti. 2030 yılında kullanıma sunulması hedeflenen ilaç, dünya genelinde dişsizlik ile başa çıkan milyonlarca kişiye umut olabilir.

İnsan vücudundaki en sert maddesi olan diş minesi, ne yazık ki diğer kırılan kemiklerimiz gibi kendini iyileştiremiyor. Japon araştırmacılar, bu durumu değiştirebilecek bir ilaç üzerinde yıllardır çalışıyor.

HAYVAN DENEYLERİ BAŞARILI SONUÇLANDI

Kyoto Üniversitesi'nin geliştirdiği ilaç, USAG-1 adlı bir antikorun etki mekanizmasına dayanıyor. Araştırmacılar, bu antikorun farelerde ve gelinciklerde diş büyümesini engellediğini ortaya koyduktan sonra harekete geçti.

Kanser tedavisinde de yaygın biçimde kullanılan monoklonal antikor teknolojisiyle hazırlanan formül, USAG-1 ile kemik morfogenetik proteini arasındaki etkileşimi kesiyor ve diş büyümesinin önündeki biyolojik engeli kaldırıyor.

30 ERKEK HASTA ÜZERİNDE TEST BAŞLADI

İnsan denemeleri Eylül 2024'te başladı. İlk aşamada tedavi, 30 ile 64 yaş arasında ve en az bir dişi eksik olan 30 erkek katılımcıya damar yoluyla uygulanıyor. Bu aşamanın temel amacı güvenlik ve etkinliğin kanıtlanması.

Sonuçların olumlu çıkması durumunda ikinci aşamada hedef kitle değişiyor. Araştırmacılar bir sonraki adımda, en az dört dişi eksik olan 2 ile 7 yaş arasındaki çocuklara yönelmeyi planlıyor.

HEDEF 2030

Kitano Hastanesi Diş Hekimliği Bölüm Başkanı Katsu Takahashi, ilacın öncelikle doğuştan diş eksikliği yaşayan hastalara yönelik olacağını belirtti. Ancak Takahashi, ilerleyen süreçte herhangi bir nedenle dişini kaybetmiş herkesin bu tedaviden yararlanabilmesini umduğunu da vurguladı.

Araştırmacılar, her şey planlandığı gibi ilerlerse ilacın 2030 yılı civarında genel kullanıma girebileceğini öngörüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Dünya
Yeryüzündeki son cennet parçası Raja Ampat'ta dünyanın en nadir bitki ve hayvan türleri yaşıyor
Yeryüzündeki son cennet parçası Raja Ampat'ta dünyanın en nadir bitki ve hayvan türleri yaşıyor
Alevler şehirleri tehdit ediyor! 2.200 dönüm kül oldu, tahliyeler başlıyor
Alevler şehirleri tehdit ediyor! 2.200 dönüm kül oldu, tahliyeler başlıyor