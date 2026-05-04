Boşanma kavgası kabusa döndü! Model eş evinde ölü bulundu

İsviçre’nin Basel kenti yakınlarındaki Binningen’de Şubat 2022’de yaşanan olay, ülke gündemini sarsmaya devam ediyor. 38 yaşındaki iki çocuk annesi ve eski güzellik yarışması finalisti Kristina Joksimov’un ölümüyle ilgili eşi Marc Rieben (41) cinayet suçlamasıyla yargılanıyor.

Kıskançlık kavgası cinayetle bitti

Soruşturma dosyasına göre çift arasında boşanma süreci, velayet ve maddi konular nedeniyle ciddi anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Olay günü yaşanan tartışmanın kısa sürede şiddetlendiği ve fiziksel saldırıya dönüştüğü öne sürüldü.

CESEDİ YOK ETMEYE ÇALIŞTI

Savcılık iddialarına göre Rieben, tartışma sırasında eşine saldırarak ölümüne neden oldu. Olayın ardından ise cesedi ortadan kaldırmaya yönelik sistematik bir girişimde bulunduğu belirtildi. Resmi raporlarda, cesedin parçalandığı ve bazı kısımlarının yok edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, olayın planlı olabileceğine dair şüpheleri artırırken, uzmanlar bazı müdahalelerin “bilinçli ve kasıtlı” olduğunu değerlendirdi.

BABASI ÇÖP TORBASINDA BULDU

Genç kadının cansız bedeni, babası tarafından evde bir çöp torbası içinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde çeşitli ekipmanlara ve insan kalıntılarına rastlandığı bildirildi.

Aralık ayında cinayetle suçlanan Rieben ise savunmasında suçlamaları reddederek olayın “kendini savunma” sırasında gerçekleştiğini iddia etti.

GÜZELLİK YARIŞMASINDA FİNALE KALMIŞTI

Kristina Joksimov’un geçmişte Miss Northwest Switzerland unvanını kazandığı ve 2007 yılında Miss Switzerland yarışmasında finalist olduğu, daha sonra modellik ve eğitmenlik yaptığı öğrenildi.

Dava sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken, olay İsviçre’de kadına yönelik şiddet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.