Uçakta korkunç anlar! Uyuyan kadına cinsel saldırıda bulundu, video kaydı her şeyi ortaya çıkardı

ABD’nin Miami kentine gitmek üzere İsviçre’nin Zürih kentinden havalanan Swiss International Air Lines’a ait uçakta korkunç bir olay yaşandı.

48 yaşındaki Fransız vatandaşı Guillaume Sebastien Roger Mattler'in, first class kabininde yan yana oturduğu 29 yaşındaki kadına uçuş sırasında cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Federal mahkeme belgelerine göre, kadın uçuş sırasında uyuduğu sırada Mattler’ın uygunsuz davranışlarına maruz kaldı.

GÖRGÜ TANIKLARI KAYDA ALDI

Olay, kabinde bulunan iki yolcunun şüpheli hareketleri fark etmesiyle ortaya çıktı. Tanıklar, Mattler’ın kadına uygunsuz şekilde dokunduğunu görerek durumu cep telefonlarıyla kayda aldı ve kabin görevlilerine haber verdi.

Bir görgü tanığı, sanığın elini kadının kıyafetlerinin altına ya da bacak arasına sokmaya çalıştığını ifade etti. Kabin görevlisinin müdahalesi sırasında ise Mattler’ın elinin kadının kasık bölgesinde olduğu ve uygunsuz hareketler yaptığı iddia edildi.

TACİZ ETMEDEN ÖNCE NOT YAZMIŞ

Uçuş ekibi kadını uyandırarak durumu anlattığında, mağdur yolcunun şok geçirdiği, ağlamaya başladığı ve titrediği mahkeme dosyalarına yansıdı.

Sanık, olayın ardından önce kadına “Uyurken çok güzel görünüyorsun” yazılı bir not vermeye çalıştı.

SAVUNMASI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Mattler, ilk ifadesinde “hiçbir şey olmadığını” iddia etti. Ancak video kayıtlarıyla yüzleştirildikten sonra kadına dokunduğunu kabul ederek bunun “büyütülecek bir şey olmadığını düşündüğünü” söyledi.

Soruşturma dosyasına göre sanık, amacının kadınla tanışmak ve telefon numarasını almak olduğunu öne sürdü. Ayrıca olaya ilişkin bazı fotoğraflar çektiğini ancak bunları daha sonra sildiğini de itiraf etti.

KONSOLOSLUKTAN YARDIM İSTEMEDİ

Miami federal mahkemesinde hâkim karşısına çıkan Mattler’ın, kaçma riski ve toplum için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına devam edilmesi talep edildi. Fransız vatandaşının ayrıca Fransız konsolosluğundan yardım almayı da reddettiği belirtildi.