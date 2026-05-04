Şara Fettah Tamince ile bir araya geldi

Suriye'nin Beşşar Esad sonrasında yenilenen yapılanması için geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara temaslarını sürdürüyor.

ŞAM'DA ŞARA - TAMİNCE GÖRÜŞMESİ

Suriye haber ajansı SANA'nın aktardığına göre; Şara bu kapsamda Rixos otellerinin sahibi Türk iş insanı Fettah Tamince ile bir araya geldi.

Geçici Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara, iş insanı Fettah Tamince ile bir araya geldi. (4 Mayıs 2025)

Başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede Suriye’de yatırım fırsatları, özellikle turizm ve otelcilik sektöründe iş birliği olanaklarının ele alındığı belirtildi.

Ayrıca Tamince’nin deneyimlerinden faydalanılabilecek projeler üzerinde de değerlendirmeler ifade edildi.

Toplantıda, Suriye’deki mevcut yatırım projelerinin durumu, iş ortamının genişletilmesine yönelik planlar ve turizm, enerji, gayrimenkul geliştirme ile altyapı rehabilitasyonu alanlarında yatırım teşviklerinin artırılması konularının tartışıldığı belirtildi.