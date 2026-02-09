Epstein'in SPA sefasında attığı mail ortaya çıktı: Fettah Tamince "Tanımıyorum" demişti

ABD’de cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein’le ilgili dosyaların kamuoyuna açıklanmasıyla yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yayımlanan belgelerde, Epstein’in Antalya’daki Rixos Otelleri’nde kaldığını ve yazışmalarında otelin sahibiyle birlikte olduğunu belirttiği ifadeler dikkat çekti.

EPSTEIN'İN SPA SEFASINDA ATTIĞI MAIL ORTAYA ÇIKTI

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan dosyalarda yer alan 10 Kasım 2010 tarihli e-posta yazışmalarında, Epstein’in Antalya Rixos’ta bulunduğunu açıkça ifade ettiği görülüyor.

Burak Oğraş'ın babasından savcılığa Epstein başvurusu! "Otelde sapıklar var diyordu"

Gazeteci Berrak Güngör’ün paylaştığı belgelere göre Epstein, Dite Anata adlı kişiye gönderdiği e-postada, “hayatında gördüğü en iyi SPA’lardan birinde” olduğunu belirterek Rixos’ta bulunduğunu yazıyor. Karşılık olarak hangi Rixos olduğu sorulan Epstein, “Antalya” yanıtını veriyor ve otelin sahibiyle birlikte olduğunu ifade ediyor.

FETTAH TAMİNCE "TANIMIYORUM" DEMİŞTİ

Söz konusu belgeler, Rixos Otelleri’nin Epstein’in seyahatlerinde yer aldığına ilişkin iddiaları yeniden gündeme getirdi. Ancak Fettah Tamince, daha önce Halk TV’den İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada, Epstein’i tanımadığını söylemişti.

Saymaz, Tamince'nin Epstein'i tanıyıp tanımadığına ilişkin aldığı yanıtları şöyle aktarmıştı:

"Tamince’yi aradım. Epstein’i tanıyıp tanımadığını, iki kadını niçin gönderdiğini ve ve onlara nasıl bir eğitim verildiğini sordum. Sultan Ahmet Bin Sulayem bizim arkadaşımız. Dubai’de önemli bir işadamı, dünya çapında bir şahsiyet. Kendisi, ailesi ve arkadaşları bize tatile geliyor. Suleyam’den bize talep geliyor. “Spa’larınız çok iyi, bir arkadaşımın iki terapisti var, gönderebilir miyiz?” diye. E-mail bundan ibaret. Asistanım “Yardımcı olayım” diyor, bizim yetkililerle tanıştırıyor. Pasaportları geliyor. İki hafta eğitim görüyorlar.

Biz Sulayem'den geldi diye dikkate alıyoruz açıkçası. Gerisine bakmıyoruz. Epstein’i tanımıyoruz. O dönem öyle birini ne biliyoruz ne duyuyoruz."

ÖLDÜRÜLEN BURAK OĞRAŞ'IN BABASI O GÖRÜŞMELERİ İŞARET ETTİ

Öte yandan Epstein belgelerinde, Fettah Tamince’ye ait Rixos otellerine ilişkin yazışmaların yer almasının ardından, 2011 yılında Rixos’ta staj yaptığı sırada yaşamını yitiren 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş savcılığa başvurdu.

Oğlunun kendisine “Otelde sapıklar var” dediğini ileri süren Oğraş, zaman aşımı süresi dolmadan soruşturmanın dava aşamasına taşınmasını talep etti.

Baba Murat Oğraş, oğlunun kız arkadaşından şu cümleyi duyduğunu aktardı: “Burak bir şeylere şahit oldu. Otelde sapıklar var diyordu.”

Gazete Pencere’den Can Bursalı’nın haberine göre, Burak Oğraş’ın kız arkadaşı ayrıca savcılığa giderek ifade verdi. Baba Oğraş, Epstein belgelerinin ortaya çıkmasının ardından oğlunun bir olaya şahit olduğundan ve bu nedenle öldürülmüş olabileceğinden şüphelendiğini söylüyor.