Burak Oğraş'ın babasından savcılığa Epstein başvurusu! "Otelde sapıklar var diyordu"

Burak Oğraş'ın babasından savcılığa Epstein başvurusu! "Otelde sapıklar var diyordu"
Yayınlanma:
ABD Adalet Bakanlığı’nın açtığı Jeffrey Epstein belgelerinde Fettah Tamince’ye ait Rixos otelleriyle ilgili yazışmaların yer almasının ardından, 2011’de Rixos’ta staj yaparken hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş savcılığa başvurdu. Baba Oğraş, oğlunun “Otelde sapıklar var” dediğini öne sürerek savcılıktan, zaman aşımı dolmadan dava açılmasını talep etti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından erişime açılan 3 milyon sayfalık Jeffrey Epstein belgelerinde, iş insanı Fettah Tamince’ye ait Rixos otelleri de yer aldı. Belgelerde, Tamince ve asistanının Epstein’le mesajlaştığı bilgisi dikkat çekti.

Rixos Otel'de 2011'de staj yaparken şüpheli şekilde hayatını kaybeden Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş da belgeler üzerine savcılığa başvurdu. Murat Oğraş, merhum oğlunun "Otelde sapıklar var" dediği iddiasını gündeme getirdi.

Epstein davasındaki Türkiye sorusuna suç duyurusu! Depremlerde kaybolan çocuklara ne oldu?Epstein davasındaki Türkiye sorusuna suç duyurusu! Depremlerde kaybolan çocuklara ne oldu?

RİXOS VE EPSTEİN

Kaçırdığı çocukları “seks kölesi” hâline getirip zenginler için fuhuş ağı kuran Epstein’a yakınlığıyla bilinen BAE'li iş insanı Sultan Ahmet bin Sulayem’in, 2017’de Tamince’ye gönderdiği e-postada, Epstein’in özel masözünün Rixos’ta eğitim görmesi talep ediliyor. Ardından Tamince’nin asistanı ile Epstein arasında yazışmalar başlıyor ve iki kadının Türkiye’de eğitim aldığı anlaşılıyor.

OĞRAŞ'IN ÖLÜMÜ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Bu belgelerin ortaya çıkmasının ardından, 2011 yılında Antalya’daki Rixos Oteli’nde staj yaparken hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın dosyası yeniden gündeme geldi.

Baba Murat Oğraş, oğlunun kız arkadaşından şu cümleyi duyduğunu aktardı: “Burak bir şeylere şahit oldu. Otelde sapıklar var diyordu.”

Gazete Pencere’den Can Bursalı’nın haberine göre, Burak Oğraş’ın kız arkadaşı ayrıca savcılığa giderek ifade verdi.

Baba Oğraş, Epstein belgelerinin ortaya çıkmasının ardından oğlunun bir olaya şahit olduğundan ve bu nedenle öldürülmüş olabileceğinden şüphelendiğini söylüyor.

Baba Murat Oğraş’ın açıklamalarının ardından, ailenin avukatı Burcu Yıldız Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Avukat Yıldız, dilekçesinde Epstein belgelerinde Rixos ve Tamince’nin geçmesinin yanı sıra zaman aşımı süresinin yaklaştığını vurguladı. 25 yıllık süre dolmadan önce kamu davası açılması talep edildi.

Yıldız, dava açılması talebini; Burak’ın reşit olmaması, telefonunun ortadan kaybolması, tanık beyanları ve şüpheli ifadelerdeki çelişkilerle gerekçelendirdi.

NELER OLMUŞTU?

O dönem soruşturmayı yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Nurullah Güler, FETÖ nedeniyle ihraç edilip hapse atıldı.

Antalya Emniyet Müdürü ise kısa süre sonra emekli edilerek Rixos yönetimine girdi. Soruşturmada görev alan bir polis amiri de Van’a sürgün edildi.

Burak’ın babasının çabalarıyla tespit edilen iki şüpheliden biri yurt dışında olduğu için ifadesi alınamadı.

Diğeri, savcılık tarafından “cinayet” şüphesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak serbest bırakıldı.

Üstelik tutuklanması talep edilen şüpheli Fedayi Pusta, olay tarihinde 43 yaşındaydı ve yaşları 15-16 olan stajyerlerle aynı lojmanda kalıyordu.

Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporda, Burak’ın “öldürüldüğü” savunuldu. Burak’ın öldüğü gün kaybolan cep telefonu ise hâlâ bulunamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Türkiye
Erkeklerde kalp krizi riski! Kritik eşik açıklandı
Erkeklerde kalp krizi riski! Kritik eşik açıklandı
Rıza Akpolat Aziz İhsan Aktaş davasında hakim karşısında: İşte savunmasının tam metni
Rıza Akpolat Aziz İhsan Aktaş davasında hakim karşısında: İşte savunmasının tam metni
Türk ekibi 5 günde Antarktika'ya vardı
Türk ekibi 5 günde Antarktika'ya vardı