Burak Oğraş'ın babasından savcılığa Epstein başvurusu! "Otelde sapıklar var diyordu"

ABD Adalet Bakanlığı tarafından erişime açılan 3 milyon sayfalık Jeffrey Epstein belgelerinde, iş insanı Fettah Tamince’ye ait Rixos otelleri de yer aldı. Belgelerde, Tamince ve asistanının Epstein’le mesajlaştığı bilgisi dikkat çekti.

Rixos Otel'de 2011'de staj yaparken şüpheli şekilde hayatını kaybeden Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş da belgeler üzerine savcılığa başvurdu. Murat Oğraş, merhum oğlunun "Otelde sapıklar var" dediği iddiasını gündeme getirdi.

Epstein davasındaki Türkiye sorusuna suç duyurusu! Depremlerde kaybolan çocuklara ne oldu?

RİXOS VE EPSTEİN

Kaçırdığı çocukları “seks kölesi” hâline getirip zenginler için fuhuş ağı kuran Epstein’a yakınlığıyla bilinen BAE'li iş insanı Sultan Ahmet bin Sulayem’in, 2017’de Tamince’ye gönderdiği e-postada, Epstein’in özel masözünün Rixos’ta eğitim görmesi talep ediliyor. Ardından Tamince’nin asistanı ile Epstein arasında yazışmalar başlıyor ve iki kadının Türkiye’de eğitim aldığı anlaşılıyor.

OĞRAŞ'IN ÖLÜMÜ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Bu belgelerin ortaya çıkmasının ardından, 2011 yılında Antalya’daki Rixos Oteli’nde staj yaparken hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın dosyası yeniden gündeme geldi.

Baba Murat Oğraş, oğlunun kız arkadaşından şu cümleyi duyduğunu aktardı: “Burak bir şeylere şahit oldu. Otelde sapıklar var diyordu.”

Gazete Pencere’den Can Bursalı’nın haberine göre, Burak Oğraş’ın kız arkadaşı ayrıca savcılığa giderek ifade verdi.

Baba Oğraş, Epstein belgelerinin ortaya çıkmasının ardından oğlunun bir olaya şahit olduğundan ve bu nedenle öldürülmüş olabileceğinden şüphelendiğini söylüyor.

Baba Murat Oğraş’ın açıklamalarının ardından, ailenin avukatı Burcu Yıldız Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Avukat Yıldız, dilekçesinde Epstein belgelerinde Rixos ve Tamince’nin geçmesinin yanı sıra zaman aşımı süresinin yaklaştığını vurguladı. 25 yıllık süre dolmadan önce kamu davası açılması talep edildi.

Yıldız, dava açılması talebini; Burak’ın reşit olmaması, telefonunun ortadan kaybolması, tanık beyanları ve şüpheli ifadelerdeki çelişkilerle gerekçelendirdi.

NELER OLMUŞTU?

O dönem soruşturmayı yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Nurullah Güler, FETÖ nedeniyle ihraç edilip hapse atıldı.

Antalya Emniyet Müdürü ise kısa süre sonra emekli edilerek Rixos yönetimine girdi. Soruşturmada görev alan bir polis amiri de Van’a sürgün edildi.

Burak’ın babasının çabalarıyla tespit edilen iki şüpheliden biri yurt dışında olduğu için ifadesi alınamadı.

Diğeri, savcılık tarafından “cinayet” şüphesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak serbest bırakıldı.

Üstelik tutuklanması talep edilen şüpheli Fedayi Pusta, olay tarihinde 43 yaşındaydı ve yaşları 15-16 olan stajyerlerle aynı lojmanda kalıyordu.

Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporda, Burak’ın “öldürüldüğü” savunuldu. Burak’ın öldüğü gün kaybolan cep telefonu ise hâlâ bulunamadı.