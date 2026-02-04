Epstein davasındaki Türkiye sorusuna suç duyurusu! Depremlerde kaybolan çocuklara ne oldu?

Çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı kuran Jeffrey Epstein davasında paylaşılan yeni belgelerin ardından "Türkiye'den çocuk kaçırıldı mı?" sorusu tartışmalara yol açmaya ve tepki çekmeye devam ediyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in 2025 yılındaki paylaşımı üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni belgeleri de soruşturmaya dahil ettiği öğrenildi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de 2024 yılında Başsavcılığa suç duyurusunda bulunurken "delil yetersizliği" nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti. Dernek, 3 Ocak'ta bir kez daha suç duyurusunda bulundu. İkinci suç duyurusunda Epstein davası sorgusunda şüphelilere yöneltilen Türkiye sorusunu işaret etti.

EPSTEİN DAVASINDAKİ TÜRKİYE SORUSUNA SUÇ DUYURUSU!

Derneğin avukatı Hediye Gökçe Baykal, yeni delillerin ortaya çıktığını belirterek, ilk başvurularına verilen takipsizlik kararına itiraz edeceklerini ve soruşturmanın yeniden açılmasını talep ettiklerini ifade etmiş, derneğin hesabından yapılan paylaşımda yeni bir suç duyurusunda bulundukları söylenmişti.

Derneğin sosyal medya hesabından suç duyurusunun detayları paylaşılırken gerekçe olarak Epstein şüphelilerine sorulan sorular arasındaki “Jeffrey Epstein’ın Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Asya ve diğer ülkelerden başkaca reşit olmayan kızları da taşıdığı iddia ediliyor. Bundan haberiniz var mı?” sorusu gösterildi.

Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"1- Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarına ilişkin yürütülen Jeffrey Epstein davası ile bağlantılı dosya ve belgelere dair gizliliğin yargıç kararı ile kaldırılmasının akabinde bu materyallerin son kısmı da kamuoyuyla paylaşılmıştır. 2- Bahse konu belgelerde şüphelilere sorulan sorular arasında “Jeffrey Epstein’ın Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Asya ve diğer ülkelerden başkaca reşit olmayan kızları da taşıdığı iddia ediliyor. Bundan haberiniz var mı?” şeklinde bir sorunun bulunması, dava ile bağlantılı olarak paylaşılan dosya ve belgelerde sistem içinde olduğu belirlenen Türk bir ismin yer alması sebepleriyle ülkemizden çocukların da bu dehşet verici suç ağına, tespit edilecek şüpheliler tarafından dahil edildiğine dair iddiaların ivedilikle araştırılması gerekmektedir."

DEPREMLERDE KAYBOLAN ÇOCUKLARA NE OLDU?

Epstein davasında Türkiye'nin de adının geçmesinin ardından yanıt bekleyen iddialar ortaya çıkmaya devam ederken Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği 1999 ve 6 Şubat depremlerinde kaybolan ve akıbetleri belli olmayan çocukları işaret etti.

Suç duyurusunda Epstein'ın kurduğu ağın mağdurlarının Antalya'daki bir otele getirildiğinin ifade edildiği belgelere işaret eden dernek, depremde kaybolan çocukların yurt dışına kaçırıldığına dair iddiaları da hatırlattı.

Depremzede çocuklara ilişkin iddiaların araştırılması için dilekçede şu ifadelere yer verildi:

3- Yine kamuoyuna yansıyan belgelerde yer alan ifadelere göre, Epstein mağdurlarının bir kısmı Antalya’da bir otele getirildiği “Kızların bizimle alıştırma yapmasının başarılı olmasına sevindim. Sevecen karakterleri var ve verimli çalıştılar. Tarafımızca yardımcı olabileceğimiz bir şeyler olursa yardım etmekten mutluluk duyarız.” şeklinde beyanları olduğu, Epstein ise bu e-postadan bir saat sonra, “Sebla. Sana ve Fetta’ya teşekkür ederim. Bu, benim ve onların hayatını değiştirdi. Sana borçluyum.” yanıtını verdiği görülmektedir.

Öte yandan ülkemizde yaşanan 1999 ve 2023 depreminin ardından kayıp çocuk vakalarının görülmesi ve bu çocukların ilgili kişi öncülüğündeki oluşumun aracılığıyla yurt dışına kaçırıldığına dair ciddi iddialar kamuoyunda yer bulmuştur.

DEPREM PROFESÖRÜ AHMET ERCAN DA AYNI İDDİALARI SORMUŞTU

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrası Malatya’da yaptığı incelemelerde, Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı’ndan edindiği bilgiler doğrultusunda, enkaz alanları ve çadır yerleşimlerinde bazı çocukların kaçırılmış olabileceğine dair endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Ercan, 3 yıl önceki bu açıklamalarının ardından savcılığın iddiaları ihbar olarak değerlendirip soruşturma açmak yerine, “yanlış bilgilendirme” gerekçesiyle kendisi hakkında işlem yaptığını ve gözaltına alındığını ifade etti.

Epstein davası belgeleriyle kaçırılma iddiaları yeniden gündeme gelen depremzede çocukları işaret eden Ercan, depremin ardından geçen süreye rağmen 55 çocuğun hâlâ kayıp olduğunu söyledi. Ercan “Ayıkla pirincin taşını. Kim suçlu kim suçsuz? Bu çocuklarımız nerede?” sorularını yöneltti.